Israele ricorda il massacro nei kibbutz e al Nova Festival a due anni dall’attacco di Hamas

di Enza Savarese07 Ottobre 2025
Le persone circondano la dontana di Piazza Dizengoff a Tel Aviv con le foto degli ostaggi del 7 ottobre | Foto Ansa

Una ragazza poggia dei fiori vicino alle foto degli ostaggi |Foto Ansa

La famiglia di un ostaggio porta la foto di una delle vittime in piazza a Tel Aviv |Foto Ansa

Le foto degli ostaggi del 7 ottobre |Foto Ansa

Uno striscione che ringrazia il presidente americano Donald Trump per la proposta del suo piano di pace a Gaza |Foto Ansa

I residenti israeliani al kibbutz Kfar Aza ricordano l'attentato |Foto Ansa

Memoriale delle vittime del 7 ottobre al Kibbutz Kfar Aza |Foto Ansa

I familiari degli ostaggi al Kibbutz Kfar Aza |Foto Ansa

A Berlino una donna partecipa al memoriale per il 7 ottobre con la bandiera di Israele |Foto Ansa

TEL AVIV – A due anni dall’attacco terroristico da parte del gruppo terroristico Hamas che colpì duramente lo stato di Israele, oggi a Tel Aviv e nel resto del mondo si commemora il secondo anniversario del massacro. Mentre i bombardamenti dell’Idf sulla Striscia proseguono e in Egitto si apre un nuovo tavolo di trattative per arrivare a un cessate il fuoco permanente, a Israele si ricordano le 1200 vittime e le 250 persone rapite all’alba di quel giorno.

Secondo fonti militari israeliane a distanza di due anni sarebbero 48 gli ostaggi ancora presenti sulla Striscia, 30 di questi però si teme siano deceduti. È anche per riportare i loro corpi in patria che i familiari a Tel Aviv scendono in piazza da ormai due anni, oggi più che mai. Il dito è puntato contro il presidente Benjamin Netanyahu a cui si chiede di accelerare le trattative per riportare tutti gli ostaggi a casa.

