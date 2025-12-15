NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:07 del 15 dicembre 2025

HomeCronaca L’allarme del governo sulla cannabis light: “Al suo interno sostanza con effetti letali”
Cronaca

Il governo lancia l'allarme
sulla cannabis light
"Contiene componente letale"

L'allerta apparsa sul sito di Chigi

sulla contaminazione dell’Mdbm-pinaca

di Marco Bertolini15 Dicembre 2025
di Marco Bertolini15 Dicembre 2025
Allarme

Una pianta di cannabis | Foto Ansa

ROMA – Palazzo Chigi lancia l’allarme sulla cannabis light: “Ha un componente letale”. Il dipartimento antidroga di Chigi avvisa come ci sia stato in Italia un suicidio collegato all’uso della sostanza.

L’allarme sulla contaminazione dell’Mdbm-pinaca

Secondo quanto riportato dal Sistema Nazionale di Allerta rapida per le droghe, una sostanza altamente pericolosa è presente in prodotti commercializzati come cannabis light. Il governo segnala “un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc – la cosìdetta cannabis ‘light’ – e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-pinaca”. Questa è una molecola più potente del Thc naturale e può provocare effetti imprevedibili, pericolosi e potenzialmente letali. Il pericolo è amplificato dal fatto che può essere aggiunta senza che sia possibile riconoscerne la presenza a occhio nudo o con semplici test casalinghi. 

I casi e i sintomi

Nel vecchio Continente ci sono stati casi di intossicazione grave e decessi, mentre in Italia un recente suicidio è stato collegato direttamente al consumo di prodotti contenenti la molecola sintetica. Il Sistema Nazionale di allerta continua a monitorare la situazione per prevenire ulteriori incidenti. I sintomi possono essere confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda.

Ti potrebbe interessare

Massima attenzione su obiettivi ebraici anche in Italia. Roma sorvegliata speciale

15 Dicembre 2025

Sciopero generale Cgil contro la Manovra. Landini: “Ci raccontano di un Paese...

12 Dicembre 2025

Rebibbia, detenuta morta in cella: ipotesi overdose. Il Garante: “Successione di morte”

12 Dicembre 2025

Prosegue l’inchiesta sull’edilizia milanese. Sequestrata a Milano la torre Unico Brera

11 Dicembre 2025

Medicina, in graduatoria anche chi ha l’insufficienza: la proposta del Mur per...

11 Dicembre 2025

Truffa milionaria al Duomo di Firenze, sottratti 30 milioni di euro: fermate...

11 Dicembre 2025
Accessibility by WAH