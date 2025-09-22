WASHINGTON – L’uso di paracetamolo durante la gravidanza potrebbe essere collegato all’aumento di casi di autismo nei nascituri. Si tratta di una teoria che sta circolando negli Stati Uniti tra media conservatori e influencer, alimentando il dibattito online e le richieste di interventi normativi.

I dati del Centers for Disease Control and Prevention

Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention, l’organismo di controllo sulla sanità pubblica americana, oggi, un bambino su 36 ha una diagnosi di autismo, rispetto a uno su 150 nel 2000. Le ragioni di questo aumento significativo sono ampiamente dibattute, ma le ragioni potrebbero essere molteplici – dicono gli esperti – a partire dall’ambiente in cui viviamo e dal nostro stile di vita.

La campagna di Robert F. Kennedy Jr

Lo studio citato da coloro che alimentano questa teoria è stato finanziato dai National Institutes of Health, organismo che dipende direttamente dal dipartimento della Salute, presieduto da Robert F. Kennedy Jr. Il nipote di JFK, politico molto controverso per le sue posizioni anti-vaccinali, ha posto l’autismo al centro del suo piano “Make America Healthy Again”.

“Abbiamo dimostrato che il paracetamolo è associato a un rischio più elevato, ma non ne è la causa. Sono due cose molto diverse”, ha affermato in un’intervista, Diddier Prada, ricercatore che ha condotto un nuovo studio sulla questione. Prada ha osservato che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il rischio sia dovuto al farmaco stesso o a condizioni materne preesistenti che potrebbero indurne l’uso.

Le azioni di Kenvue, l’azienda produttrice del Tylenol, il marchio più famoso di paracetamolo negli Stati Uniti, sono crollate del 10%, in seguito alla notizia pubblicata dal Wall Street Journal, secondo cui il dipartimento della Salute intende menzionare la correlazione tra autismo e il farmaco.