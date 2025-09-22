NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:08 del 22 settembre 2025

HomeCronaca L’amministrazione Trump pronta ad annunciare una correlazione tra paracetamolo e autismo
Cronaca

L'amministrazione Trump pronta
ad annunciare una correlazione
tra paracetamolo e autismo

Lo studio finanziato dal dipartimento

della Salute di Kennedy Jr

di Filippo Saggioro22 Settembre 2025
di Filippo Saggioro22 Settembre 2025
Kennedy

Robert Kennedy, nuovo ministro della Salute degli Stati Uniti | Foto Ansa

WASHINGTON – L’uso di paracetamolo durante la gravidanza potrebbe essere collegato all’aumento di casi di autismo nei nascituri. Si tratta di una teoria che sta circolando negli Stati Uniti tra media conservatori e influencer, alimentando il dibattito online e le richieste di interventi normativi. 

I dati del Centers for Disease Control and Prevention

Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention, l’organismo di controllo sulla sanità pubblica americana, oggi, un bambino su 36 ha una diagnosi di autismo, rispetto a uno su 150 nel 2000. Le ragioni di questo aumento significativo sono ampiamente dibattute, ma le ragioni potrebbero essere molteplici – dicono gli esperti – a partire dall’ambiente in cui viviamo e dal nostro stile di vita. 

La campagna di Robert F. Kennedy Jr

Lo studio citato da coloro che alimentano questa teoria è stato finanziato dai National Institutes of Health, organismo che dipende direttamente dal dipartimento della Salute, presieduto da Robert F. Kennedy Jr. Il nipote di JFK, politico molto controverso per le sue posizioni anti-vaccinali, ha posto l’autismo al centro del suo piano “Make America Healthy Again”. 

“Abbiamo dimostrato che il paracetamolo è associato a un rischio più elevato, ma non ne è la causa. Sono due cose molto diverse”, ha affermato in un’intervista, Diddier Prada, ricercatore che ha condotto un nuovo studio sulla questione. Prada ha osservato che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il rischio sia dovuto al farmaco stesso o a condizioni materne preesistenti che potrebbero indurne l’uso.

Le azioni di Kenvue, l’azienda produttrice del Tylenol, il marchio più famoso di paracetamolo negli Stati Uniti, sono crollate del 10%, in seguito alla notizia pubblicata dal Wall Street Journal, secondo cui il dipartimento della Salute intende menzionare la correlazione tra autismo e il farmaco. 

Ti potrebbe interessare

L’Italia si ferma per Gaza. Cortei in oltre 75 città. A Roma...

22 Settembre 2025

Maltempo, donna dispersa nell’Alessandrino. Continuano gli allagamenti a Milano

22 Settembre 2025

Omicidio Boiocchi, a processo gli ex capi ultrà dell’Inter Beretta e Ferdico

19 Settembre 2025

L’Italia si mobilita contro l’occupazione a Gaza. Landini: “Fermiamo questo massacro”

19 Settembre 2025

Morte Rebuzzini, è mistero sulla scomparsa del fotografo. Ipotesi omicidio colposo

19 Settembre 2025

Turetta aggredito in carcere. Cecchettin: “La violenza non è mai la risposta”

18 Settembre 2025
Accessibility by WAH