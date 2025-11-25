ROMA – Integrazione e crisi degli alloggi. Temi attuali che portano la periferia di Roma al centro del racconto della serie “L’appartamento sold out”, una coproduzione Rai Fiction disponibile a partire da venerdì 28 novembre su RaiPlay.

L’attore Giorgio Pasotti: “Una serie che mi ha emozionato”

“Una favola moderna sull’integrazione e sull’accettazione di sé e degli altri, con il tono della commedia, del divertimento e della leggerezza”. Così i registi Giulio Manfredonia – che recita anche nella fiction – e Francesco Apolloni raccontano la serie tv in otto episodi. L’attore Giorgio Pasotti, presente nella serie, parla di una fiction che “mi ha entusiasmato come agli esordi della mia carriera, quando mi sono trovato giovanissimo a lavorare in grandi progetti”.

La sinossi

La storia racconta di tre coppie molto diverse tra loro: una tunisina composta da due trentenni; due ventenni indiani di seconda generazione e un padre italiano (Pasotti) con la figlia adolescente. Il racconto nasce da una truffa legata all’assegnazione di una casa popolare a Centocelle. Tutti si ritrovano costretti a vivere e condividere lo stesso appartamento. Tra amori imprevisti, tensioni, sogni di libertà e segreti, i protagonisti cercano un equilibrio spesso fragile, ma possibile, messo in crisi da un ospite inatteso.

Il cast

Una serie, scritta da Francesco Apolloni con Valentina Capecci e Giovanni Cardillo, che si muove tra ironia e poesia. Nel cast, oltre a Pasotti, spiccano anche Mohamed Zouaoui, Liliana Fiorelli, Nina Sciarappa e lo stesso Apolloni, Beatrice Sandri, Brayan Palliyagoda, Mimi Karbal.