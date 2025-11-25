ROMA – Una ventenne aggredita e violentata al parco davanti al fidanzato. Lei afferrata dal branco dopo aver immobilizzato lui. Contro i due, in sosta in auto nel parco di Tor Tre Teste a Roma, si è scagliato un gruppo di almeno tre ragazzi. La notizia, pubblicata da Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero, è emersa dopo un mese dall’aggressione, avvenuta la notte del 25 ottobre scorso.

L’aggressione

Hanno sfondato il vetro della macchina e uno di loro ha afferrato la ragazza mentre gli altri tenevano fermo il fidanzato. Poi l’hanno portata in un luogo appartato per violentarla. Quando la coppia ha l’allertato il 112 sono scattate le indagini della squadra mobile coordinata dalla procura di Roma.

L’arresto

Rintracciati e fermati, i tre presunti responsabili – attualmente indagati per rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo – sono stati riconosciuti dalle vittime e uno di loro indicato dalla ventenne come l’autore dello stupro. Due di questi sono stati individuati dagli investigatori al Quarticciolo, periferia est della Capitale e il terzo a Verona. Si trovano attualmente in carcere in quanto destinatari di un decreto di fermo del pubblico ministero. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i riscontri del DNA non avrebbero però trovato corrispondenza con il ragazzo indicato dalla vittima come presunto aggressore. Le indagini proseguono intanto con il sequestro dei cellulari dei tre fermati.

Forza Italia: “Aree verdi terra di nessuno”

“Due violenze in pochi mesi nello stesso parco evidenziano in quell’area un serio problema di sicurezza. Un pericolo che purtroppo riguarda tutti i parchi della Capitale nelle ore notturne, oggi troppo spesso terra di nessuno”, a sollevare la questione è Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma. “Continuiamo a ribadire che occorre un servizio di sorveglianza attiva, videocamere diffuse, colonnine Sos e illuminazione adeguata nei parchi anche nelle ore notturne – ha aggiunto Regimenti – Presenteremo presto un dossier che denuncia il grave stato di abbandono nel quale versano molte aree verdi della Capitale, soprattutto nelle periferie. Non possiamo arrenderci alla paura: servono interventi seri per restituire alla cittadinanza la possibilità di poter fruire delle aree verdi a qualsiasi orario e nella massima serenità”.

La notizia dell’aggressione nel parco di Tor Tre Teste a Roma trapela il 25 novembre, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.