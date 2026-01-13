NEWS ANSA

Pausini torna all'Ariston
Sarà co-conduttrice
di Sanremo con Carlo Conti

La cantante: "È il mio destino"

Il direttore artistico: "Canterà"

13 Gennaio 2026
La cantante Laura Pausini | Foto Ansa

SANREMO – “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”. Laura Pausini è pronta a tornare sotto i riflettori dell’Ariston. Questa volta lo farà nelle vesti di co-conduttrice a fianco di Carlo Conti per le cinque serate del Festival canoro più importante d’Italia. L’annuncio è arrivato alle 20 del 12 gennaio su Rai 1. “L’ho convinta andando sotto casa sua e cantando per trenta giorni di seguito La Solitudine, stonandola”, ha spiegato il direttore artistico. “È riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco” su quel palco che per lei è “il più importante”.

Dopo aver conquistato il primo posto proprio con La solitudine nel 1993, l’artista italiana più premiata al mondo ha partecipato una seconda volta alla kermesse, classificandosi terza, e ha calcato il palco come super ospite in più occasioni. È sempre rimasto nel suo cuore: “Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo”. Ma Conti rassicura: “Canterà”, promettendo ai fan che il nuovo ruolo da co-conduttrice non le impedirà di esibirsi nel teatro che l’ha consacrata.

