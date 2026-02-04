Le proteste in Venezuela per il rilascio di Maduro a un mese dall’attacco Usa

CARACAS – Migliaia di sostenitori dell’ex presidente venezuelano, Nicolas Maduro, hanno manifestato per le vie di Caracas per chiederne il rilascio, un mese dopo la sua destituzione. Risale infatti allo scorso gennaio l’operazione militare statunitense, con il trasferimento di Maduro a New York, per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. “Il Venezuela ha bisogno di Nicolas”, ha gridato la folla. Diversi manifestanti, molti dei quali dipendenti del settore pubblico, hanno mostrato foto di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, anch’essa catturata durante l’azione statunitense. In questa fase la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha cercanto di mantenere il sostegno di Washington, ma anche dei sostenitori di Maduro nel suo governo e in generale del popolo venezuelano.

