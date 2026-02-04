NEWS ANSA

Le proteste in Venezuela per il rilascio di Maduro a un mese dall’attacco Usa

di Leonardo Macciocca04 Febbraio 2026
Un uomo mostra una foto dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro durante una manifestazione a Caracas, Venezuela, il 3 febbraio 2026 | Foto Ansa

Un uomo vestito come l'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e una donna vestita come sua moglie, la deputata Cilia Flores, camminano durante una manifestazione a Caracas, Venezuela, il 3 febbraio 2026 | Foto Ansa

Una donna tiene un cartello durante una manifestazione a Caracas, Venezuela, il 3 febbraio 2026 | Foto Ansa

Persone con uno striscione durante una manifestazione a Caracas, Venezuela, il 3 febbraio 2026 | Foto Ansa

Il figlio dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guerra, parla durante una manifestazione a Caracas, Venezuela, il 3 febbraio 2026 | Foto Ansa

Una persona tiene in mano una bandiera venezuelana durante una veglia a Caracas, Venezuela, il 2 febbraio 2026 | Foto Ansa

Persone con bandiere durante una veglia a Caracas, Venezuela, 2 febbraio 2026. Decine di chavisti si sono riuniti su un viale nella zona occidentale di Caracas per tenere una veglia e chiedere il ritorno del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie, Cilia Flores | Foto Ansa

CARACAS – Migliaia di sostenitori dell’ex presidente venezuelano, Nicolas Maduro, hanno manifestato per le vie di Caracas per chiederne il rilascio, un mese dopo la sua destituzione. Risale infatti allo scorso gennaio l’operazione militare statunitense, con il trasferimento di Maduro a New York, per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. “Il Venezuela ha bisogno di Nicolas”, ha gridato la folla. Diversi manifestanti, molti dei quali dipendenti del settore pubblico, hanno mostrato foto di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, anch’essa catturata durante l’azione statunitense. In questa fase la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha cercanto di mantenere il sostegno di Washington, ma anche dei sostenitori di Maduro nel suo governo e in generale del popolo venezuelano.

