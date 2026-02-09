NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:10 del 9 febbraio 2026

HomeCronaca Legambiente, smog in calo in Italia. Solo 13 le città “fuorilegge”
Cronaca

Cala lo smog in Italia
Solo 13 le città fuori legge
Nel 2024 erano 25

Maglia nera per Palermo

33 città fuori da obiettivi Ue per 2030

di Elisa Ortuso09 Febbraio 2026
di Elisa Ortuso09 Febbraio 2026
Traffico

Macchine in fila | Foto Freepick

ROMA – In Italia lo smog diminuisce ma non è ancora abbastanza. Nel 2025 sono 13 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili contro le 25 del 2024. 

Quello del 2025 è uno dei bilanci più positivi degli ultimi anni. Maglia nera per Palermo, seguita da Milano, Napoli e Ragusa. È questo quanto emerge dal rapporto di Legambiente sullo stato della qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia italiani. 

Se i nuovi limiti dell’Unione europea del 2030 fossero già in vigore il 53% delle città sarebbe fuori legge. Legambiente rileva che i trend di riduzione del PM10 sono troppo lenti, infatti 33 città rischiano di non centrare gli obiettivi previsti, anche mantenendo l’attuale ritmo di diminuzione. 

 “Il Governo deve rafforzare le politiche per la qualità dell’aria, non indebolirle”. Questo è l’appello del direttore generale dell’associazione ambientalista, Giorgio Zampetti. “ È irragionevole – evidenzia Zampetti –  tagliare i fondi proprio quando iniziano a emergere segnali concreti di miglioramento. Servono interventi strutturali e risorse adeguate su mobilità sostenibile, riscaldamento e riqualificazione energetica degli edifici, riduzione delle emissioni industriali, agricoltura e allevamenti intensivi”.

Ti potrebbe interessare

Sondaggio LaPolis, due italiani su tre temono di perdere la libertà di...

09 Febbraio 2026

Bibbiano, i giudici: “Il clamore mediatico ha travolto le vite dei bambini”

06 Febbraio 2026

Mediaset, causa da 160 milioni contro Corona. Lui la denuncia per tentata...

06 Febbraio 2026

Milano-Cortina, Vance e Rubio giunti a Malpensa per la cerimonia inaugurale

05 Febbraio 2026

Omicidio a Napoli, il fratello ha confessato. Uccisa per la musica alta

04 Febbraio 2026

Rimossi i profili social di Corona. Meta: “Violati i nostri standard”

03 Febbraio 2026
Accessibility by WAH