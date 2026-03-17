L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto del giorno)

VideoL’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto del giorno)di Filippo Saggioro17 Marzo 2026di Filippo Saggioro17 Marzo 2026 4A cura di Filippo SaggioroFatto del giornoFilippo Saggioro post precedente Medio Oriente, fuoco incrociato Israele-Iran. Idf: “Uccisi Soleimani e Larijani” post successivo Milano, indagato per caporalato il cognato del presidente della Regione Fontana Ti potrebbe interessare Criminalità a noleggio, il business delle auto nella Capitale 16 Marzo 2026 Roma, i segreti del bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni... 16 Marzo 2026 Energia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto... 16 Marzo 2026 Iran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a... 16 Marzo 2026 Scontro sul decoro, tornano i camion bar nel centro storico di Roma 16 Marzo 2026 Emergenza lavoro, firmato a Roma protocollo d’intesa Asl-Procura 13 Marzo 2026