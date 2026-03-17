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HomeCronaca Milano, indagato per caporalato il cognato del presidente della regione Fontana
Cronaca

Caporalato, indagato cognato
di Fontana Andrea Dini
"Sfruttava operai cinesi"

L'inchiesta della procura di Milano

sulla produzione di capi Paul&Shark

di Giacomo Basile17 Marzo 2026
di Giacomo Basile17 Marzo 2026

Il Palazzo di Giustizia di Milano | Foto Ansa

MILANO – Guai giudiziari in vista per la famiglia del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Andrea Dini, suo cognato, è indagato insieme ad altre cinque persone dalla procura di Milano per un caso di caporalato nel mondo della moda, legato alla produzione del brand Paul&Shark. Un nuovo scandalo che coinvolge Dini, dopo quello dei camici forniti alla Regione, poi archiviato. I pm di Milano hanno subito disposto un controllo giudiziario sulla Dama spa, la società tessile guidata da Dini e di cui anche la moglie di Fontana, Roberta, è investitrice. 

L’accusa di caporalato

L’accusa di cui dovrà rispondere il cognato del primo cittadino milanese è di sfruttamento della manodopera cinese in “stato di bisogno”. Gli operai sarebbero stati impiegati 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino alle 22 di sera nella produzione di capi Paul&Shark, brand che svolge le sue attività di produzione principalmente nella sede di Varese. 

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