Luca Argentero è l'avvocato Ligas nella nuova serie Sky: "Basta eroi perfettini"
Spettacoli

Avvocato Ligas arriva su Sky
dal 6 Marzo con Luca Argentero
"Questa volta cambio veste"

Il vicepresidente Sky De Bellis

"Volevamo una serie ambientata a Milano"

di Roberto Abela04 Marzo 2026
Luca Argentero

Il cast di "Avvocato Ligas", la nuova serie Sky in arrivo il 6 marzo. Da sinistra: Barbara Chichiarelli, Flavio Furno, Luca Argentero e Gaia Messerklinger

ROMA – Patente sospesa per guida in stato di ebbrezza, fascino da copertina, un talento naturale per cacciarsi nei guai ma anche estremamente capace. L’Avvocato Ligas è il personaggio interpretato da Luca Argentero nel nuovo legal drama Sky in arrivo il 6 marzo (anche su NOW per sei episodi). Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris, la serie è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini.

La presentazione a Milano Rogoredo

La serie è stata presentata ieri 3 marzo negli studi televisivi di Milano Rogoredo. Alla conferenza stampa hanno partecipato i vice presidenti esecutivi di Sky Giuseppe De Bellis, Nils Hartmann, i co-CEO di Fabula Pictures Nicola e Marco De Angelis, il regista Fabio Paladini, il capo sceneggiatore Federico Baccomo e i membri del cast Luca Argentero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno. “Da tempo avevamo l’idea di affrontare questo genere – ha detto De Bellis – e da tempo ci interessava una serie ambientata a Milano”. Per quanto riguarda il bilancio generale “abbiamo fatto un 2025 fantastico e il 2026 si è aperto molto bene, sia per gli ascolti che per il rapporto con i clienti. È un momento affascinante per chi produce contenuti”.

Argentero: da “perfettino” a sfrontato e cinico

Playboy, ritardatario, amante dell’alcol, politicamente scorretto e allergico alle regole. Un po’ narcisista. Ligas è tutto fuorché un principe del foro irreprensibile e trasforma ogni aula in un palcoscenico, ogni processo in una sfida personale. Ne è contento lo stesso Argentero, come dichiarato ieri in conferenza: “Dopo anni passati a interpretare la figurina perfetta e senza paura, il personaggio positivo a tutti i costi, è divertente confrontarsi con cose più scomode da dire, con i difetti e non con i pregi, con le debolezze invece che con i punti di forza. Insomma, ho cambiato veste”.

La sinossi e gli altri personaggi

Ligas è uno che inciampa nei propri vizi con la stessa disinvoltura con cui smonta un teste in aula. L’avvocato penalista dovrà affrontare sfide personali in cui incappa anche e soprattutto a causa della sua straordinaria capacità di sabotarsi da solo. La sua vita personale è abbastanza frenetica, tra un’ ex moglie che gli vuole ancora molto bene, una figlia che lo adora e la praticante che gli resta vicino, interpretata da Marina Occhionero. C’è anche un’altra donna con cui Ligas deve fare i conti, la sua antagonista, la Pm Annamaria Pastori, interpretata da Barbara Chichiarelli. “Mi piacerebbe un po’ essere come Ligas, un po’ più arrogante, ma proprio non ci riesco – ha concluso Argentero – Forse anche per questo mi è molto simpatico”.

Ligas è un antieroe contemporaneo che trasforma ogni processo in uno spettacolo e ogni caduta in un’occasione per rilanciare. Sotto la superficie, però, resta la domanda che tiene in piedi la serie: quanto può reggere un uomo che difende tutti, tranne se stesso?

