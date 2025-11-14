NEWS ANSA

Spettacoli

Call My Agent 3, torna su Sky
l'agenzia più pazza del mondo
Guest star Luca Argentero

Si apre con l'addio a Marzia Ubaldi

Tra gli ospiti anche Michelle Hunziker

di Alessio Sebastiano Corsaro14 Novembre 2025
Call My Agent

Michele Di Mauro in "Call My Agent - Italia" 3

ROMA – Dopo il successo delle prime due stagioni, riaprono questa sera, alle 21:15, le porte della CMA, la disfunzionale agenzia di spettacolo al centro della serie Sky Original Call My Agent – Italia, adattamento del cult francese Dix Pour Cent. Nei nuovi episodi, Vittorio, Lea e Gabriele, gli spericolati agenti impersonati da Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, saranno chiamati a raccogliere l’eredità di Elvira, il personaggio interpretato da Marzia Ubaldi, mancata alla fine delle riprese del secondo capitolo. 

Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti guest star

Tra nuovi clienti, imprevisti e il consueto mix di sarcasmo, umanità e caos creativo, la squadra dell’agenzia dovrà gestire una delicata fase della carriera di tre ospiti d’eccezione: Luca Argentero, nel primo episodio, e la coppia mamma-figlia composta da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti nella puntata successiva. Chi riuscirà a conquistare l’attore di Doc – Nelle tue mani, si assicurerà infatti la direzione della CMA. Un obiettivo complesso, visto che Luca ha deciso di abbandonare la carriera per dedicarsi alla famiglia, che darà il via a una sfida senza esclusione di colpi. 

Call My Agent
Luca Argentero in “Call My Agent – Italia” 3 | Foto di Chiara Calabrò

Altrettanto difficile da gestire sarà il tandem familiare Hunziker-Ramazzotti. Le due ricevono un’offerta impossibile da rifiutare: interpretare le protagoniste di una nuova serie musical: “Mamma mia!” degli ABBA. Una proposta tanto allettante da generare un conflitto tra madre e figlia, che faranno di tutto per sabotare il progetto. Ma Gabriele e Lea, agenti delle due, non sono disposti ad abbandonare un progetto così importante. 

Il ritorno di Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti

Insieme a Vittorio, Lea e Gabriele, i nuovi episodi vedranno il ritorno dei rispettivi assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paolo Buratto). Confermati anche i comici della scuola romana, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti. Insieme a loro anche Nicolas Maupas, nei panni di se stesso, Cristina Marino, Matteo Giuggioli ed Elia Nuzzolo.

Call My Agent
Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti in una scena di “Call My Agent – Italia” 3 | Foto di Chiara Calabrò

Tra gli ospiti anche il cast di Romanzo Criminale e Miriam Leone

Oltre alle guest star già annunciate, faranno parte della terza stagione anche Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La Serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone e il duo Ficarra & Picone. Diretta da Simone Spada e scritta da Federico Baccomo, Call My Agent – Italia andrà in onda su Sky Serie ogni venerdì con un doppio episodio, per un totale di sei puntate. 

