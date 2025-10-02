NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 2 ottobre 2025

HomeCronaca Malpensa, sgominata rete di narcotraffico. Sequestrata eroina per 1 milione di euro
Cronaca

Narcotraffico dentro Malpensa
Sequestrati 12 chili di eroina
Sette arresti della Finanza

Scoperta rete in Lombardia ed Emilia

La droga arrivava dal Pakistan

di Alessio Sebastiano Corsaro02 Ottobre 2025
di Alessio Sebastiano Corsaro02 Ottobre 2025
Malpensa

Vista dell'aeroporto di Malpensa | Foto Ansa

VARESE – I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Malpensa hanno arrestato sette persone, sospettate di essere narcotrafficanti. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato 12 chili di eroina provenienti dal Pakistan, per un valore complessivo di circa un milione di euro. 

Le indagini a Malpensa

A dare il via alle indagini, è stato l’arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana. Al momento del suo arrivo presso lo scalo di Malpensa, l’uomo aveva infatti con sé 12 chilogrammi di eroina, nascosti in un doppiofondo. In seguito al primo fermo, sono stati individuati arrestati altri due corrieri ovulatori, anch’essi colti in flagranza di reato, nel tentativo di introdurre sul territorio nazionale un altro chilo di eroina. 

A quel punto il raggio d’azione dell’operazione si è allargato. Ulteriori accertamenti hanno delineato l’esistenza di un gruppo dedito, secondo le accuse, alla cessione della droga a reti criminali attive nello spaccio in Lombardia ed Emilia Romagna. Una volta concluse le attività investigative, il gip di Busto Arsizio ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre cittadini pakistani e un cittadino tunisino, facendo salire così a sette il numero degli arrestati. 

Ti potrebbe interessare

La Flotilla blocca l’Italia, ancora scioperi. Meloni: “Weekend lungo più che rivoluzione”

02 Ottobre 2025

Sabaudia, precipitato velivolo dell’aeronautica su Parco del Circeo. Morti due militari

01 Ottobre 2025

Rimini, picchiano e drogano la figlia 18enne per forzarla a sposarsi. Arrestati...

01 Ottobre 2025

Femminicidio a Benevento, la confessione di Salvatore Ocone. Ricoverata la figlia minorenne

01 Ottobre 2025

Eredità Agnelli, spunta nuovo testamento. I legali dei fratelli Elkann: “Non incide”

30 Settembre 2025

Caivano, blitz interforze a Parco Verde. Manfredi: “Continuare a lavorare nelle periferie”

30 Settembre 2025
Accessibility by WAH