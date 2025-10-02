VARESE – I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Malpensa hanno arrestato sette persone, sospettate di essere narcotrafficanti. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato 12 chili di eroina provenienti dal Pakistan, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Le indagini a Malpensa

A dare il via alle indagini, è stato l’arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana. Al momento del suo arrivo presso lo scalo di Malpensa, l’uomo aveva infatti con sé 12 chilogrammi di eroina, nascosti in un doppiofondo. In seguito al primo fermo, sono stati individuati arrestati altri due corrieri ovulatori, anch’essi colti in flagranza di reato, nel tentativo di introdurre sul territorio nazionale un altro chilo di eroina.

A quel punto il raggio d’azione dell’operazione si è allargato. Ulteriori accertamenti hanno delineato l’esistenza di un gruppo dedito, secondo le accuse, alla cessione della droga a reti criminali attive nello spaccio in Lombardia ed Emilia Romagna. Una volta concluse le attività investigative, il gip di Busto Arsizio ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre cittadini pakistani e un cittadino tunisino, facendo salire così a sette il numero degli arrestati.