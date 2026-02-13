ROMA – Il ciclone san Valentino ha già fatto una vittima. Si tratta di un uomo di 58 anni, morto in casa a Formello, a seguito della frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. Secondo le ricostruzioni dei soccorsi, lo smottamento sarebbe avvenuto a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni. I detriti hanno travolto la palazzina di tre piani ferendo anche altri due condomini che sono stati subito trasportati in ospedale in codice giallo.

Due fiumi esondati in Calabria

L’ondata di maltempo si è abbattuta anche la costa tirrenica calabrese. Non ci sono vittime, ma le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione del fiume Busento, al confine tra Dipignano e Cosenza, invadendo le aree circostanti e danneggiando diverse autovetture parcheggiate. Nella stessa zona, anche il fiume Campagnano è straripato, riversando acqua e fango sull’asfalto. Molte le strade allagate e chiuse al traffico, compresa una via di Cosenza franata a causa delle precipitazioni.

I soccorsi a lavoro senza sosta

Il ciclone ha riversato sulla Calabria 260 millimetri di accumulo d’acqua nelle ultime 48 ore. I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per allagamenti e frane. Sono circa un centinaio gli interventi in coda.

Foto Ansa