NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:33 del 13 febbraio 2026

HomeFotogallery Maltempo, frana a Formello: muore un 58enne. Esondati due fiumi in Calabria
Fotogallery

Maltempo, frana uccide
un uomo a Formello
Feriti due condomini

Allerta arancione in Calabria

Strade allagate nel cosentino

di Giacomo Basile13 Febbraio 2026
di Giacomo Basile13 Febbraio 2026

ROMA – Il ciclone san Valentino ha già fatto una vittima. Si tratta di un uomo di 58 anni, morto in casa a Formello, a seguito della frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. Secondo le ricostruzioni dei soccorsi, lo smottamento sarebbe avvenuto a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni. I detriti hanno travolto la palazzina di tre piani ferendo anche altri due condomini che sono stati subito trasportati in ospedale in codice giallo.

Due fiumi esondati in Calabria

L’ondata di maltempo si è abbattuta anche la costa tirrenica calabrese. Non ci sono vittime, ma le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione del fiume Busento, al confine tra Dipignano e Cosenza, invadendo le aree circostanti e danneggiando diverse autovetture parcheggiate. Nella stessa zona, anche il fiume Campagnano è straripato, riversando acqua e fango sull’asfalto. Molte le strade allagate e chiuse al traffico, compresa una via di Cosenza franata a causa delle precipitazioni. 

I soccorsi a lavoro senza sosta

Il ciclone ha riversato sulla Calabria 260 millimetri di accumulo d’acqua nelle ultime 48 ore. I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per allagamenti e frane. Sono circa un centinaio gli interventi in coda.

Foto Ansa

Ti potrebbe interessare

Milano-Cortina, tutte le sfide dell’Italia. Nel curling sorridono Mosaner e Costantini

06 Febbraio 2026

Le proteste in Venezuela per il rilascio di Maduro a un mese...

04 Febbraio 2026

Gaza, dopo la riapertura del valico di Rafah primi pazienti in Egitto

03 Febbraio 2026

Ucraina, la strage dei minatori: nuovi raid contro obiettivi civili

02 Febbraio 2026

Iran, Teheran tappezzata di gigantografie anti-Usa

30 Gennaio 2026

Miami, cattolici in marcia per i migranti: “Noi contro Trump”

29 Gennaio 2026
Accessibility by WAH