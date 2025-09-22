Manovra, Giorgetti (Mef): “L’obiettivo è ridurre il carico fiscale”

ROMA – Ridurre le tasse e “arrivare alla pace con i contribuenti”. Queste le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che dal palco di Pontida, allo storico raduno della Lega, traccia il quadro delle possibili misure della prossima Manovra. “Dobbiamo essere molto rigorosi su come si spendono i soldi”, chiarisce il titolare del Mef sottolineando la “responsabilità pesante” di custodire i risparmi dei cittadini “messi nei Btp o nei Bot”. Dunque, nei titoli di Stato.

Ridurre gli sprechi e gli sperperi

Giorgetti, poi, rivendica il successo del governo nel “ridurre gli sprechi e gli sperperi”. Un parere condiviso anche dal segretario della Lega Matteo Salvini che sollecita un aiuto da parte delle banche e afferma come il piano casa sia una priorità del Carroccio. “Chi può deve dare una mano per permettere ai nostri figli e nipoti di comprare un’abitazione”, evidenzia Salvini. Che poi aggiunge: “Sono sicuro che le banche daranno un contributo per aiutare chi non ce la fa”.

Tra gli altri obiettivi citati dal segretario leghista, anche l’estensione della flat tax a tutti i lavoratori e l’eliminazione di 170 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle entrate.

Il buon andamento dei conti pubblici viene confermato dall’Istat, che lascia invariata a 0,7% la stima sulla crescita del Pil del 2024 e quella sul deficit a -3,4%. Scende, invece, la stima sul debito dal 135,3% previsto a marzo al 134,9%. In una nota, il ministero dell’Economia “esprime soddisfazione, in particolare, per la crescita del Pil all’1% del 2023, invece della stima precedente fissata allo 0,7% per lo stesso periodo”.