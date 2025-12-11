ROMA – Un nuovo pacchetto di emendamenti scioglie il nodo della doppia tassazione sui dividendi e apre la strada a nuovi interventi di copertura. In un momento decisivo per la Legge di bilancio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha, infatti, definito la doppia mossa per garantire risorse senza alterare i saldi.

Le misure

Un contributo di 2 euro su tutte le microspedizioni fino a 150 euro, applicato anche ai pacchi domestici per evitare profili di dazio, e il raddoppio della Tobin tax – l’imposta sulle transazioni finanziarie internazionali – che dal 2026 passerà dal 2 al 4 per mille sui mercati non regolamentati e dall’1 al 2 per mille su quelli regolamentati.

Le misure potrebbero assicurare circa 1,5 miliardi in tre anni, coprendo quasi il 60% delle esigenze finanziarie legate alla revisione del regime dei dividendi, preservando la participation exemption con la soglia alternativa del 5% o 500mila euro.

Il Milleproroghe approda in Consiglio dei ministri

Sul fronte governativo, approda giovedì 11 dicembre in Consiglio dei ministri il decreto Milleproroghe che, come di consueto, interviene a tutto campo. Una misura particolarmente densa quest’anno, con 72 proroghe in 16 articoli. Oltre alla conferma fino al 2026 delle attuali regole del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il testo proroga al 2026 la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, snodo essenziale per l’autonomia differenziata.

Congelata ancora l’indicizzazione delle multe stradali, provvedimento che evita un aumento consistente dopo tre anni di inflazione. Restano bloccati anche gli adeguamenti all’inflazione dei canoni di locazione degli immobili della Pubblica amministrazione, mentre per il settore turistico viene estesa l’esclusione dall’obbligo di polizze catastrofali.

Slittano, inoltre, al 2026 le modalità per le assemblee societarie in via telematica e vengono prorogate tutte le principali misure sanitarie: scudo penale, deroghe all’incompatibilità per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e assunzioni a tempo determinato degli specializzandi. Nel capitolo fiscale, infine, la realizzazione del codice tributario comporta il rinvio al 2027 dell’entrata in vigore dei nuovi codici su sanzioni, riscossione e tributi minori.