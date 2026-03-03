NEWS ANSA

Cronaca

Operazione Nas, sequestrati
Farmaci illegali e dopanti
Giro d'affari da 550 mila euro

Indagini coordinate in 30 Paesi

oltre 10 milioni le unità sequestrate

di Alessio Garzina03 Marzo 2026
Farmaci sequestrati

Farmaci sequestrati | Foto Ansa

ROMA — Un colpo duro al commercio clandestino di medicinali e sostanze dopanti. È il bilancio del filone italiano dell’operazione internazionale “Shield VI”, che ha portato al sequestro di migliaia di prodotti per un valore superiore a 550mila euro, all’oscuramento di quasi cento siti web e al coinvolgimento di 12 gruppi criminali attivi nel Paese.

L’attività è stata condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di un’azione coordinata da Europol e condivisa con forze di polizia e autorità giudiziarie di 30 Paesi.

Indagini e numeri in Italia

Le investigazioni, sviluppate tra aprile e novembre 2025, hanno portato all’apertura di 91 procedimenti, con 265 persone segnalate e tre arresti. Nel dettaglio, sono state sequestrate circa 2.800 confezioni e 18mila unità tra compresse, capsule e fiale: dimagranti, antibiotici, antinfiammatori, medicinali per la disfunzione erettile e tossina botulinica.

Sul fronte del doping, bloccate 1.800 confezioni e 4.500 unità di sostanze destinate all’ambiente sportivo. Le verifiche durante competizioni e controlli a sorpresa hanno riguardato 155 atleti, sette dei quali sono risultati positivi.

Determinante il lavoro congiunto nei principali hub postali e nei centri di smistamento dei corrieri: intercettate oltre 120mila unità di farmaci illegali in transito verso il territorio nazionale.

Laboratori clandestini e traffico online

L’operazione ha consentito di chiudere due laboratori abusivi e di smantellare una rete di vendita sul web. Su disposizione del ministero della Salute sono stati oscurati quasi cento portali che offrivano medicinali senza autorizzazione.

Dalle analisi dei flussi è emersa una filiera internazionale con collegamenti nel Regno Unito, in Corea e in Cina. Particolare preoccupazione ha suscitato la diffusione di oppioidi come l’ossicodone, spesso legata a ricette mediche contraffatte. Sequestrati anche prodotti a base di semaglutide e botulino, destinati in diversi casi a strutture estetiche non autorizzate.

Il quadro europeo

A livello continentale, “Shield VI” ha prodotto risultati ancora più ampi: cinque laboratori e dieci centri di assemblaggio illegali smantellati, 43 organizzazioni sotto indagine e oltre dieci milioni di unità sequestrate, per un valore stimato di 33 milioni di euro. Più di 3.300 le persone deferite e oltre 11mila i controlli antidoping effettuati nei Paesi aderenti.

