NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:09 del 6 febbraio 2026

HomeFotogallery Milano-Cortina, tutte le sfide dell’Italia. Nel curling sorridono Mosaner e Costantini
Fotogallery

Milano-Cortina, tutte le sfide dell’Italia. Nel curling sorridono Mosaner e Costantini

di Vincenzo Cimmino06 Febbraio 2026
di Vincenzo Cimmino06 Febbraio 2026

Anelli Olimpici coperti dalla neve in Piazza Angelo Dibona | Foto Ansa

olimpiadi

Amos Mosaner durante la partita Corea del Sud - Italia | Foto Ansa

Squadra italiana femminile di hockey sul ghiaccio | Foto Ansa

Max Langenhan durante gli allenamenti | Foto Ansa

Ryoma Kimata durante le qualificazioni per lo snowboard maschile | Foto Ansa

Cameron Spalding durante le qualificazioni per lo snowboard maschile | Foto Ansa

Mateusz Sochowicz durante gli allenamenti per le Olimpiadi | Foto Ansa

Nicoletta Manni porta la torcia olimpica | Foto Ansa

Cong Han e Wenjing Sui durante la competizione di pattinaggio di figura | Foto Ansa

Elian Lehto durante lo sci alpino discesa uomini | Foto Ansa

MILANO – Un altro passo nella corsa all’oro. Nel curling doppio misto Costantini e Mosaner, entrambi appartenenti alle Fiamme Oro, si riscattano dopo la sconfitta contro il Canada, battendo 12-4 la Svizzera. Stasera (6 febbraio) la sfida all’Estonia. Proprio al curling è toccato il primo battesimo col ghiaccio di Milano-Cortina 2026. I quattro match della fase a girone sono infatti partiti mercoledì 3 febbraio, con l’Italia determinata a difendere il titolo di Pechino 2022.

Gli azzurri del curling alla difesa del titolo

Nella gara mista della disciplina gli azzurri puntano a bissare il gradino più alto del podio. Più difficile confermarsi nei tornei a squadre: maschile in programma mercoledì 11; femminile il 12. A pesare sull’atmosfera le polemiche per l’esclusione di Angela Romei. All’atleta è stata preferita Rebecca Mariani, figlia 19enne del direttore tecnico Marco.

L’Italia cala cinque assi per la discesa

Cambiano le temperature, aumentano le velocità. Domani, sabato 7 febbraio, prenderà il via la gara di discesa libera maschile che assegna le medaglie. Allo start, in pista alle 11.30, l’Italia calerà i suoi assi. Gli azzurri in gara saranno Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Florian Schieder. Il primo, sullo Stelvio, ha vinto sette volte. “È la mia pista preferita – ha commentato – vado quasi a occhi chiusi”.

L’hockey è donna: la Nazionale batte la Francia

A fare la storia ieri (5 febbraio) la Nazionale femminile italiana di Hockey. Davanti a 13mila spettatori hanno battuto 4-1 una frastornata Francia. A braciere olimpico ancora spento, è un’impresa collettiva di una squadra nuova, qualificata ed espressione di un movimento per pochi, dove le atlete rendono possibile il sogno di un posto ai quarti del torneo più importante. Oggi si sfida la Svezia, lunedì il Giappone.

Ti potrebbe interessare

Le proteste in Venezuela per il rilascio di Maduro a un mese...

04 Febbraio 2026

Gaza, dopo la riapertura del valico di Rafah primi pazienti in Egitto

03 Febbraio 2026

Ucraina, la strage dei minatori: nuovi raid contro obiettivi civili

02 Febbraio 2026

Iran, Teheran tappezzata di gigantografie anti-Usa

30 Gennaio 2026

Miami, cattolici in marcia per i migranti: “Noi contro Trump”

29 Gennaio 2026

Gaza, per sopravvivere si brucia la plastica: “Bambini a rischio intossicazione”

28 Gennaio 2026
Accessibility by WAH