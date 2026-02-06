MILANO – Un altro passo nella corsa all’oro. Nel curling doppio misto Costantini e Mosaner, entrambi appartenenti alle Fiamme Oro, si riscattano dopo la sconfitta contro il Canada, battendo 12-4 la Svizzera. Stasera (6 febbraio) la sfida all’Estonia. Proprio al curling è toccato il primo battesimo col ghiaccio di Milano-Cortina 2026. I quattro match della fase a girone sono infatti partiti mercoledì 3 febbraio, con l’Italia determinata a difendere il titolo di Pechino 2022.

Gli azzurri del curling alla difesa del titolo

Nella gara mista della disciplina gli azzurri puntano a bissare il gradino più alto del podio. Più difficile confermarsi nei tornei a squadre: maschile in programma mercoledì 11; femminile il 12. A pesare sull’atmosfera le polemiche per l’esclusione di Angela Romei. All’atleta è stata preferita Rebecca Mariani, figlia 19enne del direttore tecnico Marco.

L’Italia cala cinque assi per la discesa

Cambiano le temperature, aumentano le velocità. Domani, sabato 7 febbraio, prenderà il via la gara di discesa libera maschile che assegna le medaglie. Allo start, in pista alle 11.30, l’Italia calerà i suoi assi. Gli azzurri in gara saranno Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Florian Schieder. Il primo, sullo Stelvio, ha vinto sette volte. “È la mia pista preferita – ha commentato – vado quasi a occhi chiusi”.

L’hockey è donna: la Nazionale batte la Francia

A fare la storia ieri (5 febbraio) la Nazionale femminile italiana di Hockey. Davanti a 13mila spettatori hanno battuto 4-1 una frastornata Francia. A braciere olimpico ancora spento, è un’impresa collettiva di una squadra nuova, qualificata ed espressione di un movimento per pochi, dove le atlete rendono possibile il sogno di un posto ai quarti del torneo più importante. Oggi si sfida la Svezia, lunedì il Giappone.