MILANO – Sono atterrati a Malpensa il segretario di Stato americano Marco Rubio e il vicepresidente J.D. Vance, per presenziare alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali. Il primo volo a raggiungere il suolo italiano è stato quello di Rubio, seguito in tarda mattinata dall’arrivo di Vance con la moglie Usha e i figli. Le misure di sicurezza hanno blindato i due aerei di Stato americani e portato i rappresentanti Usa nei vari hotel.

Sventato attacco hacker ai siti della Farnesina e di Milano Cortina

L’allerta sicurezza resta alta anche dopo l’ultimo cyber attacco. Alcuni hacker hanno tentato di colpire i sistemi informatici di diverse sedi della Farnesina negli Usa e siti legati alle Olimpiadi Milano-Cortina, tra cui alberghi presenti nella zona in cui si terranno i giochi. Il colpo è stato rivendicato dal gruppo filo russo NoName057, ma il ministero degli Esteri, Antonio Tajani, ha rassicurato sull’attacco hacker, sventato prima di arrecare danni alla sicurezza. “La sicurezza cibernetica diventa fondamentale, quindi sono molto soddisfatto del colpo sventato”, ha dichiarato il vicepremier.

Chi ci sarà alla cerimonia d’apertura

Intanto stanno per essere ultimati gli ultimi preparativi per la cerimonia inaugurale dei giochi olimpici allo stadio San Siro di Milano. La delegazione statunitense verrà guidata dal vicepresidente Vance. Sarà presente anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. A rappresentare l’Italia invece la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Proprio alla vigilia della cerimonia, il Capo dello Stato ha raggiunto il villaggio olimpico a Milano. Accolto dai rappresentanti della regione Lombardia e dai vertici dei Giochi, Mattarella si è recato al murale della Tregua olimpica per firmarlo.