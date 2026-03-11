MILANO – Adrenalina, sudore, ma anche tante emozioni. Da domani – giovedì 12 marzo – al via la nuova avventura di Pechino Express in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. I viaggiatori hanno preparato le valigie e sono pronti a effettuare il check-in. Direzione Estremo Oriente, mai così estremo.

Le dieci coppie si preparano ad affrontare un itinerario che attraverserà Indonesia, Cina e Giappone. Alla scoperta di territori come Bali e Java, con destinazione finale Kyoto. Una corsa piena di imprevisti. Fondamentale per loro sarà seguire i consigli del capitano della compagnia, Costantino della Gherardesca, che, per la prima volta nella storia dello show Sky Original, sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. Ma scopriamo chi sono i partecipanti.

Fiona May e Patrick Stevens | Foto Sky

Le dieci coppie

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj; Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci; Dani Faiv e Tony 2Milli I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex; Tay Vines e Assane Diop I Comedian; Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano Le Albiceleste; Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani Le Biondine.

Negli oltre 5.450 chilometri che compongono il percorso potranno contare su pochissimi elementi di base: uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e un euro al giorno a persona in valuta locale.

Candelaria e Camila Solórzano | Foto Sky

Il doppio binario della competizione

Come d’abitudine la corsa si svilupperà su un doppio binario: quello della competizione e quello della scoperta. Il primo perché la gara verte a tagliare il traguardo per primi, il secondo perché i viaggiatori avranno la possibilità di conoscere dall’interno abitudini e tradizioni delle popolazioni incontrate sul percorso.

In segno della solidarietà

Anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una Ong, che, con i suoi volontari, opera nei Paesi visitati durante il tragitto.