MILANO – Una macchia di sangue sul cofano di una Mini Cooper. È ciò che rimane di un presunto stupro consumato, in una delle zone più frequentate dalla movida milanese, nella notte tra sabato e domenica subito da una 24enne. Il presunto aggressore, uno studente universitario fuorisede di 22 anni, ora denunciato a piede libero, ha raccontato invece di un rapporto consenziente.

I due si erano conosciuti la sera stessa in una discoteca di via Molino delle Armi, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, i due giovani si sarebbero allontanati insieme dal locale per appartarsi nell’auto del ragazzo. Quel che è accaduto all’interno è ancora da chiarire. Ma proprio da quella macchina la ragazza improvvisamente è scappata, gridando disperata fino a raggiungere di corsa i propri amici nel locale e denunciare la violenza subita.

Quando il gruppo ha visto tornare il 22enne lo ha indicato ai buttafuori che lo hanno bloccato, allertando i carabinieri. All’arrivo della radiomobile dei carabinieri, la giovane ha denunciato la violenza sessuale ed è stata accompagnata al pronto soccorso della Mangiagalli per gli accertamenti medici. Sul posto è giunta anche la sezione Rilievi del Comando provinciale di Milano, impegnata nella ricerca di indizi per ricostruire quanto accaduto. Tra questi, è stata rilevata una macchia di sangue sul cofano dell’auto vicino alla targa anteriore, su cui ora si stanno concentrando le indagini guidate dal colonnello Antonio Coppola e coordinate dal pm Rosario Ferracane e dall’aggiunto Letizia Mannella. Secondo la testimonianza della giovane a un certo punto il suo consenso è venuto meno. Versione respinta invece dal 22enne, che di fronte ai carabinieri non cerca di scappare, né oppone resistenza, sostenendo che la giovane era consenziente e che lui non avrebbe in alcun modo abusato di lei. Mentre sulla traccia di sangue, spiega di essersi procurato un taglio a un dito mentre stava chiudendo la portiera. Soltanto il referto della clinica potrà far luce sull’origine delle tracce ematiche. Il ragazzo però è stato comunque denunciato a piede libero, in attesa di ricostruire con esattezza le sue eventuali responsabilità.

Al setaccio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate al civico 21 e lungo una cancellata, che potrebbero aver ripreso esattamente il luogo in cui era parcheggiata la Mini Cooper. Anche le testimonianze raccolte potrebbero fornire informazioni per ricostruire gli eventi di quella serata in discoteca e sugli ultimi attimi in pista prima di salire a bordo dell’auto.