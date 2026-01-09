KIEV – Mosca ha intensificato i raid sull’Ucraina come risposta alla decisione dei Volenterosi di dispiegare le forze europee di peacekeeping nel territorio. Nelle scorse ore un massiccio attacco con missili ipersonici Oreshnik ha colpito alcune zone tra Kiev e Leopoli. L’aeronautica militare ucraina ha confermato l’attacco parlando di un “missile balistico a medio raggio”, lanciato dal sito di test di Kapustin Yar, nella regione russa di Astrakhan. Al momento risultano quattro le persone uccise e altre diciannove ferite solo nella capitale. L’attacco è stato definito da Putin come una “risposta” al presunto raid ucraino contro la residenza presidenziale russa, avvenuto lo scorso 29 dicembre. I missili Oreshnik, tra le armi più potenti nelle mani di Mosca, sono diventati operativi nelle ultime settimane. Difficili da intercettare e molto potenti grazie a una velocità di 3,6 chilometri al secondo, rappresentano un vero pericolo anche per i Paesi Nato.