ROMA – Un passo avanti sul fine vita dopo un anno di attesa. Il centrodestra apre al Senato alla proposta, avanzando nel comitato ristretto delle commissioni Giustizia e Affari sociali uno schema di legge. Ignazio Zullo di Fratelli d’Italia – insieme a Pierantonio Zanettin di Forza Italia – ha presentato in commissione alcune bozze preliminari. Si tratta solo di due articoli messi sul tavolo per le discussioni parlamentari, ma è un’inversione di rotta della maggioranza che fa ben sperare. Ottimiste anche le opposizioni che chiedono una regolamentazione nazionale, forti della legge già varata in Toscana. Tuttavia Alessandra Maiorino del M5s avverte: “I tempi rischiano di allungarsi e spesso le persone che chiedono il suicidio assistito, tempo non ne hanno”.

Il comitato ristretto ha per ora fissato i principi fondamentali “sine qua non” la legge non può essere promulgata. Tre i punti chiave discussi in Senato: il riconoscimento della vita come bene inviolabile, l’utilizzo delle condizioni fissate dalla Corte costituzionale e l’obbligo per i malati di aver già iniziato un percorso di cure palliative. Quest’ultimo aspetto per il meloniano Ignazio Zullo è un fattore indispensabile.



Nel testo si abbozza anche un profilo di chi potrebbe far uso della legge. Si parla di malati irreversibili maggiorenni con “sofferenze fisiche e psicologiche che reputano intollerabili”. Il soggetto secondo la bozza di legge deve inoltre essere capace di intendere e di prendere “decisioni autonome, libere e consapevoli”. Più cauti alcuni membri della maggioranza, tra cui la Lega. Per Matteo Salvini il fine vita è una scelta “personale della coscienza e della famiglia” che non può essere tema per uno scontro politico. Il leader del Carroccio la politica e il partito “si deve fermare un metro prima rispetto a una scelta che è fondamentale”. Dello stesso parare anche il senatore leghista, Massimiliano Romeo, che ha sottolineato la necessità di una lunga discussione parlamentare prima che ci si appresti a definire una bozza di testo.