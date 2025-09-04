NEWS ANSA

Cronaca

Tragedia familiare a Napoli
Accoltellata dal marito
reagisce uccidendolo

Lucia Salemme, 58 anni, è ora arrestata

Sul caso indaga la Procura di Napoli

di Flavia Falduto04 Settembre 2025
Polizia

Agenti della Polizia | Foto Ansa

NAPOLI – Accoltellata dal marito, lei reagisce e lo uccide accoltellandolo a sua volta. È successo questa notte a Napoli, in via Sant’Arcangelo a Baiano nel quartiere Forcella, dove Lucia Salemme, 58 anni, ha ferito a morte il marito Ciro Capuano, di un anno più grande di lei, durante una discussione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato l’uomo morto nel suo letto. 

La donna, ora arrestata, è stata ricoverata in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Vecchio Pellegrini della città. A indagare sul caso sono la Squadra Mobile e la Procura di Napoli. Interrogata dagli inquirenti, Salemme ha dichiarato di essersi difesa dall’aggressione del marito. Una componente delicata di questa vicenda, inoltre, è la presenza della figlia della coppia durante l’episodio. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe visto l’aggressione e assistito all’intera scena.

La tragedia ha scosso l’intero quartiere di Forcella. “Lucia è una bravissima ragazza, non capisco come possa essere accaduto”, racconta un’amica della vittima. Che poi chiarisce: “So che in passato il marito ha avuto problemi per l’uso di stupefacenti ma ora la situazione sembrava tranquilla”. 

Secondo alcune donne, che vivono nei bassi adiacenti al palazzo della coppia, il giudizio è unanime: “Lucia si è sempre comportata bene con tutti”.

