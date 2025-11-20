Le nascite in Italia sono ai minimi storici. Secondo l’ultimo report dell’Istat, sono solo 369 mila i bambini nati nel 2024, quasi cinquemila in meno rispetto all’anno precedente. Lo stato offre sostegni economici significativi per ogni nuova nascita, per un valore di oltre tremila euro. Tra questi il bonus nuovi nati (1.000 euro), l’assegno unico (in media 170 euro al mese) e il bonus nido (minimo 1.500 euro all’anno). Previste in oltre nuove misure a sostegno delle famiglie nella bozza della Legge di Bilancio 2026. L’Italia cerca dunque di recuperare terreno rispetto agli altri Paesi europei.