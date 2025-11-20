NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 15:17 del 20 novembre 2025

HomeEconomia Nascite in Italia ai minimi storici: oltre 3 mila euro di aiuti per chi ha un figlio
Economia

Nascite ai minimi storici
lo Stato offre un sostegno
di 3 mila euro per ogni nato

Dai dati drammatici del 2024

ai nuovi aiuti per le famiglie

di Leonardo Macciocca20 Novembre 2025
di Leonardo Macciocca20 Novembre 2025

Un bambino appena nato | Foto Pexels

Le nascite in Italia sono ai minimi storici. Secondo l’ultimo report dell’Istat, sono solo 369 mila i bambini nati nel 2024, quasi cinquemila in meno rispetto all’anno precedente. Lo stato offre sostegni economici significativi per ogni nuova nascita, per un valore di oltre tremila euro. Tra questi il bonus nuovi nati (1.000 euro), l’assegno unico (in media 170 euro al mese) e il bonus nido (minimo 1.500 euro all’anno). Previste in oltre nuove misure a sostegno delle famiglie nella bozza della Legge di Bilancio 2026. L’Italia cerca dunque di recuperare terreno rispetto agli altri Paesi europei.

Ti potrebbe interessare

Ex Ilva, occupata l’acciaieria di Taranto (Il Fatto del giorno)

20 Novembre 2025

Ex Ilva, fabbrica occupata a Taranto e blocchi stradali. Urso convoca tavolo...

20 Novembre 2025

Nvidia supera le attese: la trimestrale rassicura i mercati, svanisce la paura...

20 Novembre 2025

Manovra, si tratta. La Lega rilancia sulle pensioni. Ipotesi condono “largo” fino...

19 Novembre 2025

I mercati temono la bolla dell’IA dopo il monito di Google. Cresce...

19 Novembre 2025

Genova, occupata l’ex Ilva. Sindacati in rivolta: “Mille posti di lavoro a...

19 Novembre 2025
Accessibility by WAH