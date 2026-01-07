Natale Ortodosso, il 7 gennaio dei copti egiziani al Cairo

IL CAIRO – Per i copti egiziani il Natale non si celebra il 25 dicembre, ma il 7 gennaio. Una data che segue il calendario giuliano, ancora adottato dalla Chiesa Ortodossa Copta, e che sposta la festa di tredici giorni rispetto al calendario civile. La vigilia resta il momento più intenso: i cristiani copti egiziani partecipano alla messa di Natale al monastero di San Simone, sul monte Moqattam del Cairo. Un luogo simbolico, scavato nella roccia, che per una notte diventa il centro spirituale della comunità. La lunga liturgia, che chiude quaranta giorni di digiuno, è scandita da canti antichi e da una partecipazione raccolta. In Egitto, dove i cristiani rappresentano una minoranza, il Natale non è solo una ricorrenza religiosa.