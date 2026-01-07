NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:42 del 7 gennaio 2026

HomeFotogallery Natale Ortodosso, il 7 gennaio dei copti egiziani al Cairo
Fotogallery

Natale Ortodosso, il 7 gennaio dei copti egiziani al Cairo

di Antonio Fera07 Gennaio 2026
di Antonio Fera07 Gennaio 2026

La messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

I cristiani copti egiziani partecipano alla messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

Il canto dei fedeli durante la messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

Donne raccolte in preghiera durante la messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

Uno dei momenti della messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

La celebrazione della messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

Il rito della messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

La preghiera durante la messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

La benedizione al termine della messa di Natale al monastero di San Simone sul monte Moqattam del Cairo (Egitto) | Foto Ansa

IL CAIRO – Per i copti egiziani il Natale non si celebra il 25 dicembre, ma il 7 gennaio. Una data che segue il calendario giuliano, ancora adottato dalla Chiesa Ortodossa Copta, e che sposta la festa di tredici giorni rispetto al calendario civile. La vigilia resta il momento più intenso: i cristiani copti egiziani partecipano alla messa di Natale al monastero di San Simone, sul monte Moqattam del Cairo. Un luogo simbolico, scavato nella roccia, che per una notte diventa il centro spirituale della comunità. La lunga liturgia, che chiude quaranta giorni di digiuno, è scandita da canti antichi e da una partecipazione raccolta. In Egitto, dove i cristiani rappresentano una minoranza, il Natale non è solo una ricorrenza religiosa.

Ti potrebbe interessare

Bondi Beach, centinaia di surfisti si radunano per commemorare le vittime della...

19 Dicembre 2025

Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono le Nuove Proposte. I testi...

15 Dicembre 2025

Catahoula Crunch, in Louisiana la maxi retata anti-migranti di Trump

05 Dicembre 2025

Bulgaria, la rabbia della Gen Z: “No all’aumento delle tasse”. Il governo...

02 Dicembre 2025

Il tennis piange il mito Pietrangeli, vinse lo Slam di Parigi e...

01 Dicembre 2025

Un ponte di pace, la maratona di Leone XIV in Turchia

28 Novembre 2025
Accessibility by WAH