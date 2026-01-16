NEWS ANSA

Cronaca

Milano, ucciso un 70enne
con una coltellata alla gola
Fermato il sospettato

L'aggressione avvenuta dopo una lite

Il ragazzo avrebbe tentato il suicidio

di Greta Giglio16 Gennaio 2026
Rozzano

L'appartamento in cui un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola, Rozzano (Milano), 16 gennaio 2026 | Foto Ansa/Sergio Pontoriero

MILANO – Sarebbe un giovane di 21 anni il responsabile dell’omicidio di Domenico Lorusso, trovato morto in un appartamento a Rozzano nella notte del 16 gennaio 2026. La procura di Milano indaga sull’accaduto e l’Autorità giudiziaria non ha ancora emesso il provvedimento di arresto per l’uomo, che è stato portato all’ospedale San Paolo dopo aver tentato di togliersi la vita.

La lite, la coltellata alla gola e il tentativo di suicidio

Secondo quanto ricostruito finora, il 21enne di origine marocchina ospitava saltuariamente Lorusso nell’appartamento. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, con un colpo alla gola sferrato dal giovane che è poi uscito sul balcone, lanciando oggetti e minacciando di gettarsi. 

L’arrivo dei carabinieri

Allertati alle due di notte, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto impedendo il suicidio dell’uomo. Solo in un secondo momento, entrando nell’appartamento e trovandolo a soqquadro, i militari hanno scoperto il corpo del 70enne che giaceva sotto uno dei mobili. A quel punto i carabinieri hanno fermato il giovane, sospettato dell’omicidio. La ricostruzione dei fatti è affidata alla Scientifica del comando provinciale di Milano.

