NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:05 del 19 settembre 2025

HomeCronaca Omicidio Boiocchi, a processo gli ex capi ultrà dell’Inter Beretta e Ferdico
Cronaca

Omicidio Boiocchi
Beretta e Ferdico a processo
Cinque i mandanti

Rito immediato anche per altri tre

Gip: "Beretta ucciso con metodi mafiosi"

di Iris Venuto19 Settembre 2025
di Iris Venuto19 Settembre 2025
san siro

Stadio Giuseppe Meazza in San Siro (Milano) | Foto Ansa

MILANO – Arriva la svolta sul caso enigmatico dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, capo della curva Nord dell’Inter ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa, a Milano . Il gip di Milano Francesca Ballesi ha disposto il processo con rito immediato a carico di cinque persone, tra cui gli ex leader della curva Andrea Beretta e Marco Ferdico. Il processo inizierà il 10 dicembre in Corte d’Assise, dove potrà essere emessa la condanna all’ergastolo.

Gli imputati

Un omicidio “premeditato e con modalità mafiose”, si legge nel provvedimento della gip Francesca Ballesi che –  accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola – ha disposto le misure anche al padre di Marco Ferdico e ai presunti esecutori materiali del delitto: Daniel D’Alessandro e Pietro Andrea Simoncini. Beretta, diventato collaboratore di giustizia dopo essere finito in carcere un anno fa, si è autoaccusato come mandante dell’omicidio. “Non c’entra niente Antonio Bellocco e la famiglia Bellocco, siamo stati noi a organizzare tutto”, disse Beretta. Tra i mittenti dell’esecuzione ci sarebbe anche Mauro Nepi, al quale Beretta avrebbe consegnato 50 mila euro, per poi recapitarli a Marco Ferdico. D’Alessandro, che invece fu arrestato in Bulgaria e poi estradato, è rimasto in silenzio davanti al gip e non ha mai parlato coi pm.

L’omicidio del capo ultras

Il 29 ottobre del 2022 furono sparati contro Boiocchi cinque colpi. Due andarono a segno al collo e al torace. Marco Ferdico e il padre avrebbero procurato “le basi logistiche, i mezzi di trasporto”, tra cui un furgone per caricare lo scooter “fino al luogo del delitto”, “i cellulari criptati” e l’arma. Per l’omicidio aggravato i cinque mandati a processo rischiano condanne all’ergastolo, ma con confessioni e collaborazioni potrebbero puntare ad ottenere attenuanti.

Ti potrebbe interessare

L’Italia si mobilita contro l’occupazione a Gaza. Landini: “Fermiamo questo massacro”

19 Settembre 2025

Morte Rebuzzini, è mistero sulla scomparsa del fotografo. Ipotesi omicidio colposo

19 Settembre 2025

Turetta aggredito in carcere. Cecchettin: “La violenza non è mai la risposta”

18 Settembre 2025

Trento, violenza su alunna di 11 anni. La Procura chiede rinvio a...

18 Settembre 2025

Incendio in mare, 50 morti su un barcone al largo della Libia

17 Settembre 2025

Caso Maddie McCann, libero il sospettato tedesco Christian Brückner. Mancano le prove

17 Settembre 2025
Accessibility by WAH