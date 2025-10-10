BRUXELLES – Snapchat, Youtube, Apple Store e Google Play dovranno fornire informazioni riguardo le misure adottate sulla protezione dei minori online, ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). È questa la decisione della Commissione europea, stando a quanto annunciato nel Consiglio informale telecomunicazioni a Horsens, la vice presidente della Commissione Henna Virkkunen. Intanto, Sora – l’app lanciata da OpenAI che sta sollevando preoccupazioni per la creazione di deepfake – supera il numero di download di ChatGpt, prodotto di punta della startup americana.

L’app invasa da inquietanti video con vip morti

Da Tupac Shakur che chiacchiera con Malcolm X a un dj set con protagonista Bruce Lee, a Michael Jackson che si improvvisa comico in cucina. L’app, lanciata lo scorso 30 settembre, sta puntando i riflettori sulla creazione di deepfake, come riferito dal sito Techcrunch. Nonostante OpenAI abbia inserito dei paletti per evitare la realizzazione di filmati di persone decedute, negli ultimi giorni l’applicazione si è ritrovata invasa da video – realizzati con l’IA – di celebrità decedute. Potrebbero inoltre “accendersi preoccupazioni sui rischi nel settore cinematografico”, come spiegato dalla multinazionale Bloomberg. Ma soprattutto, si apre una nuova sfida per gli utenti, ancora più impegnati nella distinzione tra realtà e finzione.

Come funziona Sora, la nuova applicazione con cifre da capogiro

L’app – per il momento disponibile solo per Iphone, su invito, e al di fuori di Unione Europea e Regno Unito – permette la realizzazione e la condivisione di clip fatti con l’IA. Nella prima settimana di lancio è stata scaricata su iOs 627.000 volte, contro le 606.000 di ChatGpt. Un’adozione che si è rivelata eccezionale fin dal primo giorno, come dimostrato dai dati inerenti ai download giornalieri su iOs. Ad aggiornare i numeri con un post su X, Bill Peebles, a capo dello sviluppo di Sora: “Sora ha raggiunto 1 milione di download, più velocemente di ChatGpt. Il team lavora duramente per tenere il passo con la crescita inarrestabile. Sono in arrivo altre funzionalità e correzioni”.