NEW YORK – Il red carpet degli Oscar 2026 è a rischio. Dopo le operazioni militari in Medio Oriente gli organizzatori valutano piani alternativi per l’evento del 15 marzo.

Gli organizzatori non vogliono mostrarsi indifferenti al conflitto

C’è la possibilità che sia cancellato del tutto per non dare l’impressione di frivolezza mentre è in corso la guerra in Iran e non solo. Lo riferisce una fonte di Page Six, la rubrica di gossip del New York Post. Altri insider di Hollywood hanno messo in chiaro che non sono state fatte modifiche ai piani degli Academy Awards fino a questo momento. Ma l’idea è di non dimostrarsi indifferenti alla guerra in corso, valutando tutte le possibilità e le implicazioni d’immagine per ogni scenario. Anche per via dei tre candidati iraniani: il regista Jafar Panahi, autore di “Un Semplice Incidente”, e i registi del documentario “Cutting Through Rocks”, Sara Khaki e Mohammadreza Eyni.