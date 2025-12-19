PALERMO – Un bambino di 11 anni ha subito abusi fuori dalla scuola dai compagni. È questo quanto successo nei scorsi giornali nel palermitano. La notizia è stata riportata dal dorso di Palermo de La Repubblica.

La denuncia arriva dalla famiglia e al momento sulla vicenda sta indagando la Procura per i minorenni che oggi ascolterà la vittima alla presenza di uno psicologo. Il suo racconto sarà utile a fare ulteriore chiarezza su quanto già riferito dai genitori alle forze dell’ordine.

Da quanto emerge il bambino è tornato da scuola con segni di violenza e ha raccontato alla madre quello che era successo. Il bambino è subito stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese e i medici hanno attuato i protocolli per le vittime di violenza sessuale. Da visite e esami è arrivata la conferma della presenza di lesioni compatibili con gli abusi.

Al momento il movente non è chiaro, una delle ipotesi è che si tratti di episodi di bullismo degenerati in abusi sessuali. Al momento gli inquirenti stanno verificando se le violenze siano avvenute solo all’esterno della scuola o se vi siano stati precedenti episodi all’interno dell’istituto.