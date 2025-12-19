NEWS ANSA

A Palermo bambino di 11 anni
abusato dai compagni di scuola
Ipotesi bullismo come movente

La denuncia da parte della famiglia

Indaga la Procura dei minorenni

di Elisa Ortuso19 Dicembre 2025
Procura di Palermo | Foto Ansa

PALERMO –  Un bambino di 11 anni ha subito abusi fuori dalla scuola dai compagni. È questo quanto successo nei scorsi giornali nel palermitano. La notizia è stata riportata dal dorso di Palermo de La Repubblica. 

La denuncia arriva dalla famiglia e al momento sulla vicenda sta indagando la Procura per i minorenni che oggi ascolterà la vittima alla presenza di uno psicologo. Il suo racconto sarà utile a fare ulteriore chiarezza su quanto già riferito dai genitori alle forze dell’ordine. 

Da quanto emerge il bambino è tornato da scuola con segni di violenza e ha raccontato alla madre quello che era successo. Il bambino è subito stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese e i medici hanno attuato i protocolli per le vittime di violenza sessuale. Da visite e esami è arrivata la conferma della presenza di lesioni compatibili con gli abusi. 

Al momento il movente non è chiaro, una delle ipotesi è che si tratti di episodi di bullismo degenerati in abusi sessuali. Al momento gli inquirenti stanno verificando se le violenze siano avvenute solo all’esterno della scuola o se vi siano stati precedenti episodi all’interno dell’istituto. 

