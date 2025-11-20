ASSISI – Papa Leone XIV ha visitato il Sacro Convento per una preghiera sulla tomba di San Francesco. Accompagnato dal presidente della Cei Matteo Zuppi e accolto tra gli applausi dei fedeli, il Pontefice ha voluto celebrare il Santo dei poveri: “È stata una benedizione poter essere qui. Celebrare questo uomo umile e povero ci aiuta in un tempo in cui il mondo cerca disperatamente segni di speranza”.

Concluso il momento di preghiera, Leone XIV si è trasferito a Santa Maria degli Angeli per l’incontro a porte chiuse con i vescovi italiani riuniti per l’assemblea della Cei.

Il Pontefice: “Tornerò ad Assisi per gli 800 anni di San Francesco”

“L’anno prossimo sarò di nuovo ad Assisi per l’ottocentenario della morte di San Francesco”. È questa la promessa che Papa Leone XIV ha lasciato ai frati della Porziuncola, come ha raccontato fra Luca di Pasquale: “Il Santo Padre ci ha salutati uno a uno, con grande attenzione. Ci ha confidato che veniva spesso ad Assisi per ritrovare pace ed era felice di essere tornato oggi in veste bianca”.

Terminato l’incontro con i vescovi, il Papa ha raggiunto lo stadio di Santa Maria degli Angeli, da cui è decollato in elicottero verso Montefalco per far visita alla comunità delle monache agostiniane. Ad accoglierlo il sindaco Alfredo Gentili, il vicesindaco Daniele Morici e molti bambini delle scuole, che il Pontefice ha salutato dalla vettura.