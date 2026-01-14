ROMA – Nel 2025 la Polizia Stradale ha intensificato i controlli sulle strade italiane, registrando numeri significativi in termini di sicurezza e prevenzione. Dal consuntivo emerge che sono state ritirate 63.537 patenti e 41.788 carte di circolazione, mentre le infrazioni complessivamente contestate superano quota 1,6 milioni. Tra queste, 462.312 riguardano l’eccesso di velocità, mentre i punti decurtati dalle patenti ammontano a 2.794.271. Risultati preoccupanti registrati grazie ai servizi di pattugliamento che hanno permesso di controllare oltre 2 milioni di persone.

I dati delle sanzioni per alcol, droga e limite di velocità

L’uso degli etilometri ha interessato 821.444 conducenti, con 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 1.469 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le 180 tratte autostradali monitorate con i rilevatori tutor hanno registrato 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità, mentre i controlli sui veicoli pesanti hanno portato all’accertamento di 490.972 violazioni. Importante anche l’attività di polizia giudiziaria: 16.823 persone sono state assicurate alla giustizia, di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate. Oltre 2.800 chili di droga sono stati sequestrati, mentre gli esercizi pubblici controllati sono stati 4.644, tra autofficine, autoscuole, carrozzerie e agenzie automobilistiche, con 1.933 infrazioni rilevate, di cui 301 di natura penale.

La cooperazione con gli altri paesi

Incisiva, poi, la collaborazione internazionale. In Svizzera sono stati effettuati 45 servizi congiunti, controllando 758 veicoli e 1.023 persone, con 209 infrazioni accertate. Con la Slovenia, 13 pattugliamenti hanno portato a 416 veicoli controllati e 189 violazioni. La Polizia Stradale ha inoltre contribuito a contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti nella “terra dei fuochi”, con sanzioni per oltre 2,2 milioni di euro.