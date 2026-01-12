TARANTO – Un operaio in servizio allo stabilimento Ex Ilva di Taranto è morto precipitando dal quinto piano della struttura. La vittima, Claudio Salamida, un 47enne originario di Alberobello in provincia di Bari, stava controllando delle valvole quando è precipitato. Sul posto i soccorsi, che dopo dei tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso dell’operaio.

Mentre lo Spesal, l’organo di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, tenta di ricostruire la vicenda, i sindacati hanno già annunciato uno sciopero di 24 ore. Il blocco è stato annunciato da Fim, Fiom e Uilm con un comunicato. La mobilitazione scatterà “a partire da subito, da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali”, si legge nel testo. All’iniziativa si accoda anche l’Usb nazionale che “in attesa di conoscere la dinamica tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”. A lanciare l’ennesimo allarme sulle condizioni dei lavoratori è lo stesso presidente della Uilm, Rocco Palombella. “La tragedia di questa mattina è l’ulteriore perdita insopportabile di vite umane che si somma al sacrificio di questi lunghi anni e pone l’accento sull’emergenza legata ai mancati investimenti sulla manutenzione degli impianti e sulla sicurezza”, dichiara. Per il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro il cordoglio non basta. “Chiediamo al governo un intervento immediato, affinché si faccia piena chiarezza sulle condizioni di sicurezza del lavoro”, ha affermato.

Secondo le prime ricostruzioni Salamida si trovava al convertitore 3 dell’Acciaieria 2 intento a controllare delle valvole quando per dinamiche ancora non chiare l’uomo è precipitato da diversi metri cadendo al suolo. Le ferite interne causate dall’impatto sono state fatali per il 47enne che è morto sul luogo dell’incidente.