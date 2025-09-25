NEWS ANSA

Cronaca

Violenza su una 13enne
nel Brindisino
Indagati due coetanei

La Procura di Lecce apre un'inchiesta

A indagare sul caso i carabinieri

di Flavia Falduto25 Settembre 2025
mafia social

BRINDISI – Violentata in strada da due coetanei minorenni. È avvenuto nei giorni scorsi in un paese del Brindisino. Ora, i due giovanissimi sono indagati dalla Procura dei minori di Lecce per abusi sessuali e sequestro di persona. 

Le indagini dei carabinieri

Come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, i due adolescenti sarebbero stati ascoltati dai carabinieri, già al lavoro per ricostruire l’accaduto. Resta da chiarire, dunque, la dinamica dei fatti e il ruolo dei giovani coinvolti nella violenza. Secondo indiscrezioni di stampa, la ragazzina – scossa e in lacrime – avrebbe trovato la forza di raccontare l’accaduto ai genitori, che si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine. Le dichiarazioni della 13enne, tra l’altro, avrebbero permesso agli inquirenti di identificare subito i due presunti responsabili, poi ascoltati in caserma. 

Due episodi di violenza a distanza di poco tempo

Questo non sarebbe il primo episodio di violenza sessuale nello stesso paese del Brindisino. Il Nuovo Quotidiano di Puglia, infatti, riferisce anche di un altro tentativo di abuso ai danni di una ragazza avvenuto a luglio, durante la festa patronale del comune pugliese. Due episodi a breve distanza l’uno dall’altro che rivelerebbero un disagio più ampio, collegato al tema della fragilità giovanile. Ma anche alla perdita di riferimenti educativi e valoriali.

