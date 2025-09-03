NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:20 del 3 settembre 2025

HomeCronaca Processo Grillo, udienza rimandata al 22 settembre per lutto del giudice
Cronaca

Processo Grillo Jr rinviato
Un lutto ha colpito il giudice
Nuova udienza il 22 settembre

Scomparso il figlio 22 enne del giudice

Si valuta la pista del gesto volontario

di Irene Di Castelnuovo03 Settembre 2025
di Irene Di Castelnuovo03 Settembre 2025

Il Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania

TEMPIO PAUSANIA – È stata rinviata a causa di un lutto del giudice l’udienza del processo a Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e di altri tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo. 

Marco Contu, presidente del collegio ha perso il figlio di 22 anni a causa di un incidente avvenuto nella metropolitana di Roma su cui la polizia sta indagando sul movente. Al momento non è esclusa la pista del gesto volontario compiuto dal giovane. Dai filmati di sorveglianza infatti sembrerebbe non esserci responsabilità da parte di altre persone.

Ipotesi iniziale di proseguire il giorno seguente

La data scelta da procuratore, avvocati e componenti del collegio è il 22 settembre. Inizialmente si era accesa la possibilità di poter proseguire domani 4 settembre il processo. Ipotesi che ha causato lo sdegno dell’avvocato Alessandro Vaccaro che difende Lauria: “È inaccettabile poter pensare che una persona, non solo un magistrato, che ha perso un figlio possa serenamente venire in udienza domani ad ascoltare qualunque cosa rispetto alla morte del figlio è sicuramente una sciocchezza. Il 22 faremo quello che avremo dovuto fare oggi sperando che nel frattempo il presidente si sia ripreso”. Anche Giulia Bongiorno, l’avvocata della presunta vittima, ha espresso solidarietà a Contu: “Abbiamo apprezzato il senso del dovere del presidente ma proprio per questo abbiamo detto no grazie”.

Ti potrebbe interessare

Chat sessiste, individuato il presunto gestore del sito phica.eu: indagini su un...

03 Settembre 2025

Siti sessisti, il tariffario della vergona: chiesti soldi alle vittime per rimuovere...

02 Settembre 2025

Fiumicino: inchiesta della Finanza su appalti pilotati, nove misure cautelari

02 Settembre 2025

Orrore a Milano, giovane trascinata in un’area verde e violentata

01 Settembre 2025

Sciame sismico ai Campi Flegrei. Pappalardo (Ingv): “Oltre 100 le scosse registrate”

01 Settembre 2025

Francia, Bayrou accusa l’Italia: “Fa dumping fiscale”. È polemica con Palazzo Chigi

01 Settembre 2025
Accessibility by WAH