È stato condannato a 14 anni l’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel processo “Mala Pigna”. A stabilirlo il Tribunale di Palmi, presieduto dal giudice Francesco Jacinto. Una pena inferiore rispetto a quella di 16 anni richiesta dai pm della Dda di Reggio Calabria, secondo i quali Pittelli “veicolava informazioni all’interno e all’esterno del carcere tra i capi della cosca detenuti in regime di 41 bis”.

22 anni per l’imprenditore Rocco Delfino

Il processo “Mala Pigna” – nato da un’indagine che ha colpito esponenti della cosca ‘ndranghetista Piromalli – si è chiuso con 118 condanne e 8 assoluzioni. Tra le pene, la più pesante è quella a carico dell’imprenditore Rocco Delfino, detto “u Rizzu” condannato a 22 anni di reclusione per associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, dopo essere entrato a far parte del clan negli anni Novanta, Delfino sarebbe infatti diventato “capo ed organizzatore della cosca con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire”.

Pittelli “fungeva da postino per i capi della cosca Piromalli”

Come si legge nel capo di imputazione, l’imprenditore era anche in contatto con l’avvocato Pittelli, che avrebbe garantito “la sua generale disponibilità nei confronti del sodalizio a risolvere i più svariati problemi degli associati, sfruttando le enormi potenzialità derivanti dai rapporti del medesimo con importanti esponenti delle istituzioni e della pubblica amministrazione”. Ecco perché, scrivono i magistrati, “fungeva da postino per conto dei capi della cosca Piromalli”.