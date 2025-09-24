TAIPEI (TAIWAN) – È di 14 morti e 124 dispersi il bilancio a Taiwan dopo che il supertifone Ragasa ha messo in ginocchio l’isola. Presto saranno colpite anche Hong Hong e la Cina mediorientale. I venti della tempesta hanno sfiorato i 195 chilometri orari e l’acqua è salita fino ai secondi piani delle abitazioni, distruggendo esercizi commerciali e case private. Nella città di Guangfu, in Cina, un’onda anomala ha distrutto un ponte e inondato le strade circostanti. Colpite anche le Filippine, dove i soccorsi cercano i dispersi. Intanto, nella Cina mediorientale le autorità hanno predisposto la chiusura di scuole, fabbriche e trasporti, mentre i residenti tentano di mettere in sicurezza i loro beni privati dalla tempesta che avanza.