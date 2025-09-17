ROMA – Attore, regista e fondatore del Sundance Film Festival, Robert Redford, morto il 16 settembre a 89 anni, è stato uno dei volti più iconici di Hollywood. “Tutti gli uomini del presidente”, “A piedi nudi nel parco”, “La mia Africa” sono solo alcuni tra i titoli che lo hanno visto protagonista.

L’esordio sul set negli anni Sessanta. Affascinante divo del grande schermo, diventato poi regista premio Oscar, nel 1981, con “Gente comune”. Nel 2017 ha anche ricevuto una statuetta alla carriera. La sua ultima apparizione sul grande schermo con un cameo in “Avengers Endgame” (2019). L’addio alle scene l’anno prima, con il film “The OldMan & The Gun” di David Lowery.

Unanime il cordoglio del mondo del cinema e non solo: Meryl Streep lo ha ricordato come “un leone, un amico adorato”; per Jane Fonda era “un attore meraviglioso e un attivista coraggioso”. Persino Donald Trump lo ha salutato come “un grande”, nonostante l’attore in passato si fosse scagliato contro il presidente Usa, definendolo un “dittatore”.