Redford, le foto ritratto di una leggenda del cinema. Da Trump a Streep, l’omaggio social

di Antonio Fera17 Settembre 2025
L'attore statunitense Robert Redford partecipa alla conferenza stampa di "All Is Lost" durante la 66a edizione del Festival di Cannes, il 22 maggio 2013 | Foto Ansa

Robert Redford e Brad Pitt in una foto di scena del film ''Spy Game'' (2001) del regista Tony Scott | Foto Ansa

Robert Redford e William Dafoe in una scena del film "In ostaggio" di P. Brugge | Foto Ansa

Hillary Clinton ricorda su Instagram lo scomparso Robert Redford, definendolo "una vera icona americana",16 settembre 2025

Meryl Streep ha reso omaggio a Robert Redford, con cui aveva condiviso il set del film premio Oscar "La mia Africa". L’attrice ha espresso il suo dolore per la scomparsa del collega e amico: “Se n’è andato uno dei leoni. Riposa in pace, mio adorato amico” | Foto Ansa

Rosie O’Donnell ha ricordato Robert Redford con un omaggio su Instagram, evocando il suo celebre ruolo di Hubbell in Come eravamo: “Non saremo mai più gli stessi. Buonanotte, Bob. Che eredità”

Ron Howard, su X, ricorda lo scomparso Robert Redford, ringraziandolo "per aver lanciato il Sundance Film Festival, che ha dato una spinta decisiva al movimento cinematografico indipendente americano"

Cristina Comencini: "Non era solo il più fico di tutti era anche un cinefilo, suo il Sundance per il cinema indipendente di tutto il mondo"

L'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama consegna all'attore, regista, produttore e ambientalista Robert Redford la medaglia presidenziale della libertà durante una cerimonia nella Sala Est della Casa Bianca a Washington, DC, USA, 22 novembre 2016 | Foto Ansa

Una foto del 15 ottobre 2010 mostra l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy e l'attore e regista statunitense Robert Redford mentre questi pronuncia un discorso prima di ricevere la Legion d'Onore durante una cerimonia al Palazzo dell'Eliseo a Parigi, Francia, 14 ottobre 2010 | Foto Ansa

L'attore statunitense e fondatore del festival Robert Redford partecipa alla conferenza stampa di apertura del Sundance Film Festival 2016 a Park City, Utah, USA, 21 gennaio 2016 | Foto Ansa

L'attore statunitense Robert Redford posa durante il photocall di "All Is Lost" al 66° Festival di Cannes, a Cannes, Francia, il 22 maggio 2013 | Foto Ansa

ROMA – Attore, regista e fondatore del Sundance Film Festival, Robert Redford, morto il 16 settembre a 89 anni, è stato uno dei volti più iconici di Hollywood. “Tutti gli uomini del presidente”, “A piedi nudi nel parco”, “La mia Africa” sono solo alcuni tra i titoli che lo hanno visto protagonista.

L’esordio sul set negli anni Sessanta. Affascinante divo del grande schermo, diventato poi regista premio Oscar, nel 1981, con “Gente comune”. Nel 2017 ha anche ricevuto una statuetta alla carriera. La sua ultima apparizione sul grande schermo con un cameo in “Avengers Endgame” (2019). L’addio alle scene l’anno prima, con il film “The OldMan & The Gun” di David Lowery.

Unanime il cordoglio del mondo del cinema e non solo: Meryl Streep lo ha ricordato come “un leone, un amico adorato”; per Jane Fonda era “un attore meraviglioso e un attivista coraggioso”. Persino Donald Trump lo ha salutato come “un grande”, nonostante l’attore in passato si fosse scagliato contro il presidente Usa, definendolo un “dittatore”.

