Cronaca

Reggio Emilia, abusi su otto alunne. Misure cautelari per un collaboratore scolastico

di Lorenzo Giovanardi19 Gennaio 2026
Una volante dei carabinieri | Foto Ansa

CASTELNOVO SOTTO – Abbracci forzati e baci sul collo e sulle guance a ragazzine di meno di 14 anni. Le avrebbe trattenute frequentemente in luoghi isolati della scuola (aula magna e antibagni). È quanto contestato a un uomo di 28 anni – collaboratore scolastico di una scuola media di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) –, ora indagato per violenza sessuale aggravata e continuata. Per l’uomo è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e del divieto di uscita nelle ore serali. A questo, si aggiunge la sospensione per un anno dal pubblico servizio, misura ottenuta dalla procura di Reggio Emilia. 

Gli investigatori: “Atteggiamenti inappropriati nei confronti di 8 alunne”

Le indagini sono iniziate dopo che alcune ragazzine si sono confidate con i docenti. Secondo gli investigatori, tra ottobre e novembre 2025 l’uomo “avrebbe tenuto atteggiamenti inappropriati nei confronti di otto alunne e le avrebbe indotte a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati. In alcuni casi, arrivando a sollevarle di peso e a trattenerle in locali isolati”. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe cercato di apparire come una figura di riferimento affettuosa nei confronti delle alunne con l’obiettivo di confonderle e indurle al silenzio.

