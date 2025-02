ROMA – È morto il 57enne che ieri sera, 27 febbraio, è stato travolto da un’auto che si è data poi alla fuga. L’incidente è accaduto intorno alle 21 in zona Monte Sacro, a Roma. Sul posto sono arrivate subito le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale. Sono in corso le indagini degli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire al mezzo dell’investitore.

Caccia al conducente dell’auto

Nella Capitale è caccia al pirata della strada che ha travolto la vittima mentre stava passando sulle strisce pedonali. L’uomo non avrebbe nemmeno accennato a frenare prima di scappare. Gli agenti stanno acquisendo tutto il materiale – tra cui testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza – per identificare il conducente della vettura.

“Buongiorno a tutti, stiamo cercando testimoni dell’incidente che è avvenuto ieri sera 27/02/2025 in Via Monte Cervialto, all’altezza del civico 197, alle ore 21 circa. La persona che è stata investita purtroppo non ce l’ha fatta. conducente dell’auto è scappato. Chiunque abbia visto qualcosa ci contatti privatamente e con urgenza. Grazie mille a chiunque possa aiutarci”, scrivono sul sito del Comitato “I Portici”.