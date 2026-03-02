NEWS ANSA

Cronaca

A Roma un'auto in fuga
stermina un'intera famiglia
Arrestati tre presunti ladri

Morti sul colpo madre, padre e figlio

Trovati arnesi per lo scasso nell'auto

di Clara Lacorte02 Marzo 2026
Scontro auto Quarticciolo

Una famiglia composta da padre, madre e figlio è morta a Roma in un incidente stradale provocato da un'auto in fuga da un controllo delle forze dell'ordine. | Foto Ansa

ROMA – Una fuga a tutta velocità per evitare un semplice controllo si è trasformata in tragedia. Tra le strade del Quarticciolo nella Capitale, precisamente lungo via Collatina, un inseguimento della polizia si è concluso con uno scontro frontale che ha spezzato la vita di un’intera famiglia: padre, madre e figlio.

La prima ricostruzione dello schianto

Intorno alle 22:00 di ieri sera, domenica 1 marzo, una pattuglia ha intimato l’alt a un’auto, con a bordo tre uomini. Ma, invece di fermarsi, il conducente ha premuto l’acceleratore, dando il via all’inseguimento. Durante la fuga, l’auto ha invaso la corsia opposta di marcia dove una Fiat Punto, con a bordo una famiglia, stava transitando. L’impatto, violentissimo, non le ha lasciato scampo. La coppia e loro figlio sono morti sul colpo, mentre i tre uomini in fuga, tutti di origine sudamericana, sono stati fermati dalla polizia. Due di loro, rimasti feriti durante lo scontro, sono stati accompagnati in ospedale, mentre il terzo è stato subito arrestato.

Gli oggetti ritrovati nell’auto

Gli agenti hanno trovato all’interno dell’auto cacciaviti, grimaldelli e alcuni jammer, dispositivi elettronici in grado di interferire con i sistemi antifurto. Le accuse per i tre ladri ora sono di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti allo scasso. Sul posto anche vigili del fuoco, 118 e polizia locale che ha circoscritto temporaneamente l’area per consentire i soccorsi e procedere ai rilievi. Le indagini sulla dinamica dell’incidente da parte del VI Gruppo Torri della polizia locale sono ancora in corso.

