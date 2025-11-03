ROMA – Un operaio di 64 anni è rimasto ferito in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, nel centro della Capitale. Dopo essere stato travolto dalle macerie, l’uomo è stato estratto e trasportato in codice rosso in ospedale. Recuperati anche altri tre lavoratori con lievi traumi – rimasti bloccati e recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala – che si trovavano sulle impalcature di sostegno alla Torre, attualmente in ristrutturazione. A dare l’allarme, intorno alle 11.15, sono stati gli operai e diversi passanti. Arrivati sul posto il sindaco Roberto Gualtieri, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Il tratto pedonale adiacente all’area è stato chiuso dagli agenti della polizia locale del I gruppo Centro, in modo da agevolare l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo anche carabinieri, Protezione civile e Polizia. Al momento non risultano altre persone coinvolte. La struttura, in ristrutturazione, è parte dei lavori finanziati con il Pnrr. Beneficiando dei fondi, il sito è quindi interessato da un cantiere che, a lavori terminati, restutuirà a “cittadini e turisti un’area completamente differente”, come sottolineato dal sindaco Gualtieri.