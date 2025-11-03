NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 3 novembre 2025

HomeCronaca Roma, crolla una parte della Torre dei Conti. Grave un operaio travolto dalle macerie
Cronaca

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti. Grave un operaio travolto dalle macerie

di Sofia Landi03 Novembre 2025
di Sofia Landi03 Novembre 2025
I vigili intervenuti sul luogo del crollo parziale della Torre dei Conti

I vigili intervenuti sul luogo del crollo parziale della Torre dei Conti | Foto Ansa

ROMA – Un operaio di 64 anni  è rimasto ferito in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, nel centro della Capitale. Dopo essere stato travolto dalle macerie, l’uomo è stato estratto e trasportato in codice rosso in ospedale. Recuperati anche altri tre lavoratori con lievi traumi – rimasti bloccati e recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala – che si trovavano sulle impalcature di sostegno alla Torre, attualmente in ristrutturazione. A dare l’allarme, intorno alle 11.15, sono stati gli operai e diversi passanti. Arrivati sul posto il sindaco Roberto Gualtieri, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. 

Il tratto pedonale adiacente all’area è stato chiuso dagli agenti della polizia locale del I gruppo Centro, in modo da agevolare l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo anche carabinieri, Protezione civile e Polizia. Al momento non risultano altre persone coinvolte. La struttura, in ristrutturazione, è parte dei lavori finanziati con il Pnrr. Beneficiando dei fondi, il sito è quindi interessato da un cantiere che, a lavori terminati,  restutuirà a “cittadini e turisti un’area completamente differente”, come sottolineato dal sindaco Gualtieri.

Ti potrebbe interessare

Da Napoli a Messina, giovani vite spezzate per errore: Pasquale e Giuseppe...

03 Novembre 2025

Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni di euro sul noleggio di pannelli...

31 Ottobre 2025

Caso Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia

31 Ottobre 2025

Furto al Louvre, cinque nuovi arresti. Ancora nessuna traccia dei gioielli

30 Ottobre 2025

L’uragano Melissa arriva a Cuba. Tre vittime in Giamaica, tre ad Haiti...

29 Ottobre 2025

Trevigiano, autobus si scontra con suv. Morto 85enne, dodici i feriti

29 Ottobre 2025
Accessibility by WAH