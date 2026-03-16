Roma, i segreti del bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni di recuperi e interventi

VideoVideo InchiesteRoma, i segreti del bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni di recuperi e interventidi Vincenzo Cimmino16 Marzo 2026di Vincenzo Cimmino16 Marzo 2026 1Servizio di Pietro Bazzicalupi e Vincenzo CimminoVincenzo Cimmino post precedente Energia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto del giorno) Ti potrebbe interessare Energia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto... 16 Marzo 2026 Iran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a... 16 Marzo 2026 Scontro sul decoro, tornano i camion bar nel centro storico di Roma 16 Marzo 2026 Roma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada dopo... 16 Marzo 2026 Emergenza lavoro, firmato a Roma protocollo d’intesa Asl-Procura 13 Marzo 2026 Tg del 13 marzo 2026 13 Marzo 2026