Blitz dei carabinieri a Roma
Scoperti 200kg di cocaina
per un valore di 16 milioni

Arrestato un ragazzo di 23 anni

Trovata anche una pistola con munizioni

di Greta Giglio13 Ottobre 2025
Duecento chili di cocaina sequestrati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma insieme a una pistola, munizioni e denaro contante per circa 30mila euro, 13 ottobre 2025, Roma | Foto ANSA

ROMA – Duecento chili di droga, una pistola con munizioni e 30 mila euro in contanti. È quanto trovato dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma durante il blitz di questa mattina nella casa di un giovane di 23 anni. Il ragazzo si trova ora in stato di arresto nel carcere di Rebibbia.

L’operazione dei carabinieri

L’abitazione si presentava come una vera e propria centrale logistica per lo stoccaggio della cocaina, suddivisa in ben 191 panetti, contrassegnati da un “marchio” per ogni tipologia. Il giro gestito dal pusher avrebbe fruttato alle casse della criminalità organizzata di Roma una somma di circa 16 milioni di euro. L’operazione si è svolta in seguito a un blocco dei carabinieri, che avevano fermato il giovane perché insospettiti dal suo atteggiamento. Durante il controllo, è stata trovata nello zaino un’importante somma di denaro contante che ha portato gli agenti a perquisire anche l’abitazione.

Il giro di droga

Secondo quanto scoperto dai carabinieri, lo stupefacente era destinato alle piazze di Roma. Il ricavato avrebbe dovuto finanziare ulteriori attività criminali. Per non essere scoperto durante il trasporto e la consegna della cocaina, il pusher utilizzava un’auto dotata di un doppio fondo. Un espediente che però non è bastato.

