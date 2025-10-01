SABAUDIA – Un aereo dell’aeronautica militare è caduto oggi, 1° ottobre, vicino all’entrata del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia, in provincia di Latina. A precipitare sarebbe stato il velivolo T-260 B, che fa parte del 70° Stormo dell’Aeronautica, con due posti e dunque due soli passeggeri.

Trovati morti i due militari a bordo del velivolo

L’aereo è stato trovato in fiamme dai soccorritori. Al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due militari, inizialmente dati per dispersi. Come comunicato dall’aeronautica militare in una nota, il velivolo è precipitato durante una missione di addestramento, nell’area compresa tra Migliara 49 e Cerasella. Nessuno si trovava nella zona al momento dell’impatto. Restano ancora da capire le cause dell’incidente.

Il cordoglio di Meloni e Tajani

Cordoglio da parte delle istituzioni. La prima a parlare è stata la premier Giorgia Meloni. In un post su X, la presidente del Consiglio ha espresso “profondo cordoglio per l’incidente al velivolo dell’aeronautica militare”. Ma anche la sua “vicinanza e quella del governo alle famiglie delle vittime e a tutta la Difesa”. A farle eco anche il vicepremier Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dei due militari rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo a Sabaudia. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime”.