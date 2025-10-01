NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:16 del 1° ottobre 2025

HomeCronaca Sabaudia, precipitato velivolo dell’aeronautica su Parco del Circeo. Morti due militari
Cronaca

Sabaudia, caduto un velivolo
dell'aeronautica militare
su Parco nazionale del Circeo

Morte le persone a bordo del mezzo

Meloni: "Siamo vicini alle famiglie"

di Flavia Falduto01 Ottobre 2025
di Flavia Falduto01 Ottobre 2025

I carabinieri sul luogo dell'incidente | Foto Ansa

SABAUDIA – Un aereo dell’aeronautica militare è caduto oggi, 1° ottobre, vicino all’entrata del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia, in provincia di Latina. A precipitare sarebbe stato il velivolo T-260 B, che fa parte del 70° Stormo dell’Aeronautica, con due posti e dunque due soli passeggeri. 

Trovati morti i due militari a bordo del velivolo

L’aereo è stato trovato in fiamme dai soccorritori. Al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due militari, inizialmente dati per dispersi. Come comunicato dall’aeronautica militare in una nota, il velivolo è precipitato durante una missione di addestramento, nell’area compresa tra Migliara 49 e Cerasella. Nessuno si trovava nella zona al momento dell’impatto. Restano ancora da capire le cause dell’incidente. 

Il cordoglio di Meloni e Tajani

Cordoglio da parte delle istituzioni. La prima a parlare è stata la premier Giorgia Meloni. In un post su X, la presidente del Consiglio ha espresso “profondo cordoglio per l’incidente al velivolo dell’aeronautica militare”. Ma anche la sua “vicinanza e quella del governo alle famiglie delle vittime e a tutta la Difesa”.  A farle eco anche il vicepremier Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dei due militari rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo a Sabaudia. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime”.

Ti potrebbe interessare

Rimini, picchiano e drogano la figlia 18enne per forzarla a sposarsi. Arrestati...

01 Ottobre 2025

Femminicidio a Benevento, la confessione di Salvatore Ocone. Ricoverata la figlia minorenne

01 Ottobre 2025

Eredità Agnelli, spunta nuovo testamento. I legali dei fratelli Elkann: “Non incide”

30 Settembre 2025

Caivano, blitz interforze a Parco Verde. Manfredi: “Continuare a lavorare nelle periferie”

30 Settembre 2025

Svolta di Garlasco, Stasi “sconcertato” dalle accuse di corruzione all’ex procuratore

29 Settembre 2025

Caivano, proiettile consegnato a don Patriciello. 75enne nei prossimi giorni davanti a...

29 Settembre 2025
Accessibility by WAH