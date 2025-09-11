SANREMO – Lo hanno aggredito in quattro con calci e pugni nel cuore della notte. Poi si sono dati alla fuga. A farne le spese un turista piemontese di 21 anni affetto da difficoltà motorie. Il gip di Imperia Anna Bonsignorio ha fermato Florian Adam Faudel Zeghdar, di 19 anni, Yassine Oulhint, di 18 anni e Zinedine Calderone, 21 anni, residenti a Montecarlo e dintorni per l’aggressione del fuori da un locale notturno nella città dei fiori, tra via Gioberti e via Nino Bixio. Per i primi due sono state emesse misure cautelari mentre il terzo è stato rilasciato in quanto dai filmati in possesso degli inquirenti sembra essere estraneo all’aggressione ma sarebbe soltanto intervenuto per dividere gli amici dalla vittima.

Inoltre, sempre grazie ad alcune testimonianze e a un video che ritrae alcune scene del pestaggio, gli agenti hanno scoperto che al pestaggio ha preso parte anche una quarta persona, che è riuscita a dileguarsi poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Possibili cause dell’aggressione

Le cause dell’aggressione non sono ancora chiare ma gli indagati hanno detto di essere stati provocati. Il diciottenne Oulhint ha infatti raccontato di essere stato picchiato da un componente della comitiva del ragazzo disabile e che questo avesse poi scatenato la sua reazione e quella dei suoi amici.

Gli interventi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta subito una pattuglia del commissariato dopo aver notato una folla di persone che invocava aiuto. Ad aiutare le forze dell’ordine a ricostruire i fatti sono state le testimonianze raccolte sul posto e un video che ritrae alcune scene del pestaggio. Calci, pugni e una scarica di violenza che non si è fermata nemmeno quando la vittima era ormai a terra indifesa, questo è quanto emerge dalle indagini. Dopo aver trascorso una serata con gli amici sul lungomare, il ragazzo disabile è stato inseguito da quattro sconosciuti che gli hanno urlato alcune frasi in lingua straniera. Poi in via Gioberti si consuma la violenza. Gli aggressori hanno bloccato il ventunenne e lo hanno picchiato ferocemente, causando alla vittima lesioni guaribili non prima di 45 giorni.