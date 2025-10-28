NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:58 del 28 ottobre 2025

HomeVideo Sanzioni Usa, Lukoil vende gli asset esteri. Stop Cina all’acquisto di petrolio (Il Fatto del Giorno)
Video

Sanzioni Usa, Lukoil vende gli asset esteri. Stop Cina all’acquisto di petrolio (Il Fatto del Giorno)

di Enza Savarese28 Ottobre 2025
di Enza Savarese28 Ottobre 2025

A cura di Enza Savarese

Ti potrebbe interessare

Caos impianti sportivi

28 Ottobre 2025

Emergenza alimentare: la Caritas di Roma risponde con gli empori della solidarietà

28 Ottobre 2025

Tg del 24 ottobre 2025

24 Ottobre 2025

Accolgo: il progetto dell’Ue a sostegno delle famiglie ucraine con bambini affetti...

23 Ottobre 2025

Movida violenta a Viale Ippocrate

23 Ottobre 2025

Consiglio europeo a Bruxelles. Sul tavolo sanzioni a Mosca e Green Deal...

23 Ottobre 2025
Accessibility by WAH