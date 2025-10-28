NEWS ANSA

Anziano in carrozzina
morto investito
da Josep Martinez

L'incidente a Fenegrò, nel Comasco

Annullata la conferenza stampa di Chivu

di Filippo Saggioro28 Ottobre 2025
Josep Martinez

Josep Martinez | Foto Ansa

COMO – Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, era al volante della macchina che questa mattina, intorno alle 9:30 avrebbe investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò, in provincia di Como. L’anziano si trovava su una carrozzina elettrica a quattro ruote sulla provinciale 32 della città comasca. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sulla carrozzina potrebbe aver cambiato improvvisamente la sua direzione, tagliando la strada alla vettura condotta dal calciatore nerazzurro. 

L’inter ha annullato la conferenza stampa prevista per oggi alle 14, nella quale Christian Chivu avrebbe dovuto rispondere alle domande in vista della partita di domani sera (29 ottobre) tra Inter e Fiorentina. Questa la decisione del club di via della Liberazione dopo quanto accaduto al suo secondo portiere. 

