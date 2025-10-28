NEWS ANSA

Uragano Melissa, 120 mila evacuati a Cuba. Morti in Giamaica: “Inondazioni catastrofiche”

di Lorenzo Giovanardi28 Ottobre 2025
Un uomo cammina vicino a una casa danneggiata dai venti preliminari dell'uragano Melissa a Hellshire Fishing Beach a Portmore, in Giamaica | Foto Ansa

La gente attraversa un torrente allagato nel quartiere Manoguayabo a Santo Domingo | Foto Ansa

Veicoli bloccati dall'acqua a Santo Domingo | Foto Ansa

Una stazione di servizio e le attività commerciali vicine sono chiuse prima dell'imminente impatto dell'uragano Melissa a Port Henderson, St. Catherine, in Giamaica | Foto Ansa

Un motociclista percorre una strada completamente allagata a Santo Domingo | Foto Ansa

Una recinzione giace sulla strada danneggiata dai venti preliminari dell'uragano Melissa a Hellshire Fishing Beach, Portmore, Giamaica | Foto Ansa

Una persona passeggia riparandosi dalla forte pioggia a Panama | Foto Ansa

KINGSTON – Venti fino a 256 chilometri all’ora e livello 5 (massimo) di pericolosità raggiunto. L’uragano Melissa sta toccando questa mattina (28 ottobre) la Giamaica, diventando la tempesta più forte mai registrata sull’isola. Gli ospedali sono in “modalità di emergenza”; chiusi tutti gli aeroporti e attivati rifugi in tutto il Paese per cercare di proteggere le persone che vivono in zone vulnerabili. Sarebbero 50 mila quelle rimaste senza luce e tre i morti accertati. 


“Oggi e domani sono probabili inondazioni improvvise catastrofiche e potenzialmente letali e numerose frane. Venti distruttivi, soprattutto in montagna, inizieranno a soffiare entro questa sera, causando ingenti danni alle infrastrutture, interruzioni di corrente e comunicazioni di lunga durata e l’isolamento delle comunità”. Lo ha affermato in una nota il National Hurricane Center. 


A Cuba, intanto, 120 mila persone sono state evacuate. Molte di queste sono state invitate dalle autorità governative a lasciare le proprie abitazioni nelle zone più a sud del Paese, che sarebbero più soggette ad allagamenti.
Nella Repubblica Domenicana, la tempesta Melissa ha causato lo scorso weekend danni a quasi 200 abitazioni e ha messo fuori uso decine di reti idriche.

